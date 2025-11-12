NewJeans全員回歸原公司！玟池、Hanni、Danielle晚發聲原因曝光

日本勵志紀錄電影《攀岳人生》（Life Is Climbing），劇情描述：四屆視障攀岩冠軍小林幸一郎，在28歲失明後，並未停歇攀岩腳步，並在「他的眼睛」嚮導兼摯友鈴木直也的協助下，持續征服一座座世界高牆，更屢次榮獲視障攀岩世界冠軍。此時的他們，決定完成終極夢想，挑戰位於美國猶他州、海拔1863公尺的傳奇岩壁「漁夫塔」（Fisher Towers），完成一趟最熱血震撼的攀岩之旅。這趟橫跨上萬公里的美國冒險之旅，充滿了超越想像的壯闊大自然，歷經億萬年雕琢的動感岩山絕景，並和改變人生的恩人重逢。當抵達旅程終點時，勝利的彩虹必將懸掛於所有觀眾心間。 小林幸一郎自16歲便愛上自由攀岩，卻在28歲時因罹患罕見眼疾而失明至今。令人感動的是，他從不以失明為憾，反將「看不見的牆也能跨越」作為人生理念，積極展開身礙者攀岩推廣活動，並在大阪及橫濱等地開設攀岩館教學。他更在好友兼視導員鈴木直也的協助下，於2014至2019年間，完成身障攀岩錦標賽男子B1級全盲組四連霸冠軍，被身障攀岩界奉為「攀岩之神」。相識25年的兩人，永遠不變的是積極的心態、洋溢的笑容，就連面對困難都能樂在其中，堅不可摧的友誼教人感動。 《攀岳人生》是導演中原想吉的首部紀錄電影。他在數次深度追蹤報導小林之後，決定展開這部電影的拍攝。主題曲〈Amazing〉靈感來自小林的攀岩精神，並由日本流行搖滾樂團「猴子把戲」（MONKEY MAJIK）獻唱。演員、導演、音樂，所有元素彷彿被一股正向力量牽引，完美交織在這部電影裡，被日本影媒譽為「能賦予人生勇氣」。 這部精采感人的電影《攀岳人生》，連續榮獲多倫多日本影展觀眾票選獎，以及日本電影影評人大獎，並獲日本名導安藤桃子盛讚「充滿強大力量」。就算你不知道身障攀岩是什麼，甚至不知道小林和直也是誰，也不認識征服七大洲最高峰的美國盲人攀岩家艾瑞克維亨邁爾，《攀岳人生》依然能讓你看得趣味盎然，並為他們的熱血、堅持，以及積極的人生態度所打動。 上映日期：2025-11-28

Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 12 小時前