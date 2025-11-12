NewJeans全員回歸原公司！玟池、Hanni、Danielle晚發聲原因曝光
【緯來新聞網】韓國女團NewJeans與經紀公司ADOR娛樂去年爆發合約糾紛，NewJeans上月底被法院判敗訴，必須繼續履行合約。繼成員Haerin（諧潾）、Hyein（惠仁）宣布將回歸原公司ADOR繼續演藝活動後，相隔短短3小時，其餘3位成員Minji（玟池）、Hanni、Danielle也向韓媒單方面發表聲明，表示將繼續履行ADOR合約。
NewJeans 五位成員紛紛宣布回歸原公司ADOR。（圖／翻攝自NewJeans IG）
根據韓媒報導，Minji、Hanni、Danielle發表聲明表示，「經過慎重考慮，我們決定回歸ADOR。其中一位成員目前身在南極，這導致公告發布有所延遲，但由於ADOR方面沒有回應，我們不得不單獨發布聲明。我們將繼續為大家帶來充滿真情的音樂和精彩的表演。」不過，對於3位成員聲明，ADOR僅向韓媒表示，「我們正在確認三位成員回歸意願的真實性。」似乎仍對3位成員的聲明持保留態度。
NewJeans之所以爆發合約糾紛，是因為一手成立NewJeans的社長閔熙珍去年被母公司HYBE解除代表職位，NewJeans主張信任破裂，於去年11月單方面宣布解約。如今5位成員在放棄上訴的前一天，紛紛宣布回歸原公司，未來5位成員再以NewJeans合體演出的機會性大增。
