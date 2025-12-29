NewJeans全員回歸告吹！經紀公司證實「開除Danielle」

NewJeans全員回歸告吹，公司證實開除Danielle（右2）。（圖: shutterstock／達志）

南韓人氣女團NewJeans自2024年陷入合約糾紛，即使經過1年訴訟與協商，仍未傳出回歸活動的好消息，今年10月一審判決經紀公司ADOR勝訴，隨後團體全員聲稱將依規定回到公司，怎料，29日公司卻證實開除成員Danielle，再次使全員合體增添變數。

經紀公司ADOR 29日發表聲明，提到在合約效力的判決確定後，已經與成員Minji、Hanni、Danielle及其家人進行多次溝通，其中Hanni與家人深入了解事件後，Hanni決定尊重法院的判決，回歸公司。Minji也持續與公司溝通，期望解開雙方的誤解，不過，公司認為Danielle無法繼續留在公司，「因此已於今日通知終止專屬合約」。

公司進一步點名Danielle的家人和前ADOR執行長閔熙珍，表示將對其追究責任，「追究造成此次糾紛、導致Danielle離開NewJeans及延誤回歸的責任」。公司指出，成員們一直受到扭曲和有偏見的資訊影響，進而對公司產生嚴重誤解，甚至引發如今的合約糾紛，「公司與藝人一致認為，為了挽回粉絲和大眾的喜愛，即使需要一些時間，也必須基於事實徹底消除誤會」，同時承諾盡全力讓NewJeans儘快回到粉絲面前。

事實上，今年10月一審宣判ADOR維持對NewJeans合約後，成員Haerin、Hyein就迅速決定尊重法院判決，並遵守專屬合約，後來Minji、Hanni、Danielle也公開發聲將回歸公司。如今卻傳出Danielle遭到開除，後續5人是否能完整合體再增添不穩定因素，引起粉絲關注。

