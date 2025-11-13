NewJeans全員回歸ADOR！ 玟池、Hanni、Danielle聲明延遲原因：有成員人在南極

南韓知名女團NewJeans與經紀公司ADOR的合約官司終於落幕了，已全員回歸結束。（翻攝自臉書@NewJeans）

南韓知名女團NewJeans與經紀公司ADOR的合約官司終於落幕了！一審官司敗訴，原先聲稱要繼續上訴，不過成員諧潾、惠仁今日逆轉宣布要回歸ADOR，如今剩下的成員玟池、Hanni、Danielle晚間也宣布跟進，並透露聲明延遲是因為有成員目前人在南極。

NewJeans與ADOR的合約官司纏訟11個月，NewJeans的一審官司於10月底宣布敗訴，原先他們欲要繼續上訴，不過如今情節突然逆轉，ADOR今（12日）發布聲明表示，「NewJeans成員諧潾（Haerin）和 惠仁（Hyein）已表達希望繼續與ADOR一同活動的意願。」2名成員與家人經過深思熟慮後，在與ADOR充分討論後，決定尊重法院判決，遵守專屬合約。

在該消息曝光沒多久後，綜合韓媒報導，玟池（Minji）、Hanni與Danielle透過官方聲明表示，「經過慎重討論後，我們決定回歸 ADOR」，同時解釋為何會晚一步宣布聲明：「由於有一位成員目前在南極，消息傳達有所延遲，而 ADOR 尚未回覆，因此不得已只能單獨發表聲明。」最後表示未來會以最真誠的音樂與舞台再次與大家見面。

