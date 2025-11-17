NewJeans南極成員是Hanni！缺席會議延誤

▲NewJeans成員玟池（左2）、Hanni（左1）與Danielle（右2）日前透露聲明遲到原因是有成員在南極，今（17）日該成員身分曝光竟是Hanni，因在國外缺席會議而延誤談判，ADOR也透露將進行個別面談。（圖／NewJeans FB）

[NOWnews今日新聞] 韓國女團NewJeans和經紀公司ADOR經過了近1年的解約官司糾紛後，ADOR先是在本月12日宣布Haerin、Hyein回歸，之後其他3位成員玟池、Hanni與Danielle也隨即單方面宣布回歸，並表示因有1位成員在南極，才導致內部談判有所延誤。而之前，外界都猜測在南極成員是熱愛馬拉松的Danielle，沒想到今（17）日，缺席面談成員身分終於曝光，竟然是Hanni。而ADOR也透露將會對3人個別面談。

據韓媒《STARNEWS》報導，因為Hanni在國外的關係，所以未能參與11日進行的ADOR李度京代表與NewJeans成員及監護人的面談。據報導指出，這天的面談主要是討論回歸的前提條件與要求事項，但Hanni因在國外的理由選擇缺席。而ADOR方預計會在Hanni回國後，進行個別面談。

▲ADOR將對NewJeans成員玟池（右1）、Hanni（左2）與Danielle（右2）進行個別面談。（圖／NewJeans X）

玟池、Hanni與Danielle擅自宣布回歸 ADOR內部傳出難以接受

日前在ADOR宣布Haerin、Hyein回歸回歸後，玟池、Hanni與Danielle也發出聯合聲明宣布回歸ADOR，繼續以NewJeans活動下去。3人在聲明中解釋會比其他成員晚公開發聲的原因，是因為其中1位成員目前正在南極，導致內部溝通進度受影響，並指出：「由於ADOR尚未回覆我們，我們不得已先主動向外界說明」。

不過據悉，玟池、Hanni與Danielle的聲明是在與ADOR完成協商前，就擅自發表立場，對此，ADOR也回應「確認她們回歸的本意」，並透露正在調整個別面談的行程。除此之外，還傳出ADOR公司內部很難馬上接受3位成員的回歸聲明，因為他們不能確認玟池、Hanni、Danielle是否會在之後的復出討論中，提出其他不合理的要求。

NewJeans回歸聲明再爆爭議 閔熙珍發聲：孩子要被保護

而在玟池、Hanni與Danielle的聲明引發爭議後，閔熙珍也在15日發聲，指出NewJeans一開始的所有設定與風格，都是以「5人團體」做企劃，並強調HYBE和ADOR法律爭議其實都是針對自己，希望外界不要把NewJeans捲入其中，「孩子們是需要被保護，而不是被利用，NewJeans就是要5個人才能完整存在」，喊話外界不要再對NewJeans成員有其他行為上的臆測。

