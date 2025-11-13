NewJeans合約糾紛大逆轉 有望全體「回家」

NewJeans與公司ADOR的合約糾紛有重大進展。（圖／翻攝自NewJeans IG）

南韓女團NewJeans去（2024）年11月與公司ADOR爆發合約糾紛，上月底一審敗訴後，如今有了重大進展，成員Haerin和Hyein決定回歸ADOR繼續演藝活動，公司也發出聲明證實，另外3名成員也表態想繼續與ADOR合作。

ADOR今（12）日在社群平台公告，NewJeans成員Haerin和Hyein經過與家人仔細商議並與ADOR充分討論後，決定尊重法院裁決，遵守專屬合約條款，ADOR也承諾將盡全力確保兩人的演藝活動順利進行，希望粉絲朋友給予溫暖支持，並呼籲不要做多餘揣測。

另外，根據韓媒報導，另外3名成員Minji、Hanni、Danielle也宣布跟進，表態回歸ADOR，不過其中一名成員人在南極，消息傳達稍有延遲，但目前尚未收到ADOR的回覆，因此只能先行發表立場；至於ADOR方面則回應，目前正在確認3位成員的回歸意向。

