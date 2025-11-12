NewJeans合約糾紛新進展！ 2成員放棄上訴宣布回歸ADOR
【緯來新聞網】韓國女團NewJeans與經紀公司ADOR娛樂去年爆發合約糾紛，一度以「NJZ」的名義繼續活動。上月底時NewJeans被法院判敗訴，必須繼續履行合約。時隔近半個月，如今ADOR宣布成員Haerin（諧潾）、Hyein（惠仁）將與ADOR重修舊好，回歸原公司繼續演藝活動。
NewJeans深陷合約風波之中。（圖／翻攝自NewJeans IG）
ADOR今（12日）對外宣布，NewJeans成員Haerin、Hyein將繼續與ADOR合作，「兩名成員與家人經過深思熟慮，並與ADOR進行了充分討論後，決定尊重法院的判決並遵守專屬合約。 ADOR將竭盡全力確保Haerin、Hyein能順利地繼續演藝活動。」
NewJeans之所以爆發合約糾紛，是因為一手成立NewJeans的製作人閔熙珍去年被母公司HYBE解除代表職位，NewJeans主張信任破裂，於去年11月單方面宣布解約。但法院上月30日仍判定「專屬合約依舊有效」，必須按照合約內容，履行專屬經紀合約直到2029年7月31日，讓NewJeans陷入兩難之中。
NewJeans成員Hyein（左）、Haerin（右）將回歸原公司ADOR，繼續履行合約。（圖／翻攝自NewJeans IG）
據韓媒報導，12日正是放棄上訴的最後期限，如今Haerin、Hyein回歸原公司，其餘三名成員Minji、Hanni、Danielle則未表態，成員們想法分歧似乎也讓NewJeans未來重新團聚，出現在粉絲面前的機會更加困難。
