NewJeans合體夢碎！她遭解約「家人恐要被告」 公司：長期接收偏頗資訊

南韓人氣女團NewJeans再掀震撼彈，所屬公司ADOR於今（29）日正式對外宣布，已向成員Danielle發出「專屬合約解除通知」，並直指此次紛爭責任在Danielle一方，不僅確定終止合作，後續更將法律戰線延伸至其家人，消息一出引發高度爭議。

ADOR表示，經評估後認定Danielle已難以繼續以NewJeans成員及旗下藝人身分共同活動，因此於今日正式通知解除專屬合約，同時強調，將針對造成此次糾紛、並對團體脫隊及回歸延宕負有重大責任的Danielle家屬一人，以及前代表閔熙珍，研擬並追究法律責任。

相較之下，其他成員動向出現明顯分歧。ADOR指出，Hanni在家人陪同下返韓，與公司進行長時間且深入的溝通後，重新檢視過往爭議，最終選擇尊重法院判決，決定回歸ADOR繼續合作；Minji方面則仍持續與公司協商中，試圖拉近雙方理解。

隨著Danielle確定出局，NewJeans以「5人完整體」回歸的可能性也正式宣告破局。ADOR更進一步說明，在多次對話過程中發現，成員長期接收到失真、偏頗的資訊，導致對公司產生誤解，最終引爆一連串衝突，強調未來將以釐清事實、修復信任為優先。

值得注意的是，ADOR此舉與成員稍早釋出「全員回歸」訊號形成強烈對比。法院日前在專屬合約效力確認訴訟一審中判定合約有效，成員也選擇不再上訴，外界原以為風波即將落幕，卻沒想到公司轉而對Danielle單獨解約，甚至揚言追究其家人責任。

相關發展已在粉絲圈掀起巨大反彈聲浪，不少人質疑ADOR的處理方式是否過於強硬，甚至帶有「針對性清算」意味。隨著法律行動可能持續擴大，Danielle未來動向與NewJeans能否重返舞台，仍充滿變數。

