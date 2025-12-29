NewJeans合體破局！ADOR宣布與Danielle解約：難以繼續合作

南韓人氣女團NewJeans的回歸之路再現變數，經紀公司ADOR於29日發布聲明，正式宣告與成員Danielle終止專屬合約，今後已難以繼續合作，也提到將對Danielle家人及前代表閔熙珍，依法追究法律責任。

ADOR宣布與Daniell（左）已解除合約。（圖／翻攝自NewJeans臉書）

人氣成員Daniell遭ADOR解約。（圖／翻攝自NewJeans臉書）

ADOR稱「專屬合約效力確認訴訟」判決確定後，已與Minji、Hanni、Danielle及3名成員的家人進行多次對話，過程中雙方回顧過往事件，並嘗試以客觀角度看待爭議。其中Hanni曾與家人一同返韓，與公司進行長時間、具體而深入的討論後，最終決定尊重法院裁決，選擇繼續待在ADOR活動。

而Minji目前仍與公司保持溝通管道，雙方正持續就彼此立場與理解進行討論，以加深相互之間的瞭解，尚未對外公布最終結論。而Haerin、Hyein則早在11月便已決定尊重法院判決，重返公司繼續演藝活動。

Daniell（右2）遭ADOR踢出NewJeans。（圖／翻攝自NewJeans臉書）

ADOR在聲明中也提到，在溝通過程中瞭解到成員們長期接收偏頗資訊，因此對公司產生許多誤會，甚至引發紛爭，強調未來將逐一釐清這些誤會，在事件圓滿結束後，會儘快讓NewJeans「回到粉絲們身邊」。

