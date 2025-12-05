NewJeans回歸風波未平！閔熙珍開砲「HYBE才該道歉」 新動向曝光

記者陳宣如／綜合報導

南韓女團NewJeans與所屬公司ADOR及母公司HYBE之間的風波延燒逾一年，由於ADOR先前僅證實NewJeans的Haerin、Hyein回歸，但另外三名成員Minji、Hanni、Danielle的去向，公司僅回應「仍在確認她們的回歸意願」，使團體回歸進度持續受到外界關注。日前，ADOR前代表閔熙珍登上YouTube節目《只有類型是汝矣島》（장르만 여의도），在節目中談及NewJeans回歸過程並直言「該向NewJeans道歉的是HYBE」，強硬發言再度引爆韓媒與粉絲社群討論。

閔熙珍上節目開砲前東家母公司HYBE，應該要向NewJeans道歉。（圖／翻攝自YouTube 장르만 여의도）

節目中，主持人提問她是否對NewJeans過去一年多所面臨的困境感到抱歉時，閔熙珍反駁，指出造成混亂的責任不在自己，並直接表示：「該向NewJeans道歉的是 HYBE。」她對公司以「兩名成員已確認回歸、三名成員仍在確認回歸意願」的對外方式表示不理解，指出：「三名成員既然都表明了回歸意願，就應該直接接受，為什麼要懷疑她們、調查她們的意圖？」

閔熙珍提及部分海外媒體曾報導成員直接與ADOR聯繫的內容，認為若以成員利益為優先，對外訊息的呈現不應造成粉絲誤會。至於是否仍與成員聯絡，她僅表示「有時不太方便，也不想特別提」，原因是擔心任何細節被媒體放大後會對成員造成傷害。

NewJeans目前還有3人尚未獲得官方正式宣布回歸。（圖／翻攝自IG ）

目前，閔熙珍與HYBE的法律糾紛仍在持續。她回顧2024年4月 HYBE對外公開稽核的時間點，認為那是輿論迅速升溫的起點，「那一天開始，我就被推向女巫的位置。」她指出，外界曾認為她可藉由NewJeans的賣回選擇權獲利，但她表示「除了薪資外，根本沒有收到任何額外收入，金流一毛都沒拿到，只是在打官司」。閔熙珍強調，任職期間她是HYBE集團「最會賺錢的CEO」，如今卻被塑造成問題人物，她對此表示極度遺憾，並明確指出「以我的立場來說，100%是HYBE的責任」。

閔熙珍主張，在辭去ADOR代表職務後，她仍具行使約260億韓元（約新台幣5.7億元）NewJeans賣回選擇權的權利，並已向法院提出給付請求；HYBE則認為相關股東協議自去年7月起已終止，因此選擇權不再具有法律效力。目前法院已排定於12月18日進行最後一次辯論，一審判決最快可能在明年初公布。

閔熙珍上節目指控HYBE「把我變成女巫」，並明確表示「100%是HYBE的責任」。（圖／翻攝自YouTube 장르만 여의도）

此外，閔熙珍今年成立新公司「OOAK」，並已正式開始招募人才、進行選秀。她透露，公司成立後陸續收到多項海內外合作邀請，但短期內不會再推出女團，而是考慮打造風格不同於現有市場的男團企劃。閔熙珍表示，她正在觀察市場需求，期望補足目前男團市場的一些空缺。至於NewJeans與她未來是否會有進一步合作或聯繫，仍是粉絲與網友持續關注的焦點。

