NewJeans回歸ADOR！閔熙珍吐心聲：保護她們

▲閔熙珍談NewJeans（如圖）全員回歸ADOR，吐心聲：「她們應該被保護，而不是被利用。」（圖／NewJeans X）

[NOWnews今日新聞] 女團NewJeans和經紀公司ADOR經過了近一年的解約官司爭議，日前宣布全員回歸ADOR，而公司的前老闆閔熙珍為此發聲，表示會有這樣的爭議，是起源於自己和HYBE的爭執，因此希望公司人員可以好好保護NewJeans五位成員，而不是利用她們，將她們推上輿論風口浪尖。

閔熙珍談NewJeans回歸ADOR：她們要被保護

律師盧英姬昨（15）日透過YouTube頻道，公開了閔熙珍對於NewJeans回歸ADOR公司的立場，她表示NewJeans從一開始的構想、設定、聲線設定、風格走向、舞蹈動線，全部都是以「5人團體」下去做企劃，她們音樂的成功也驗證了大眾對她們走向的認同。

閔熙珍認為，NewJeans就是要5位成員同時在團體中，才能夠展現只屬於NewJeans完整的樣貌，她談及所有成員們放棄解約，宣布回到ADOR繼續進行合約內容，就代表她們自己也認為5人5色是需要被保護的，因為外界對她們的討論、批判都是沒有意義的。

閔熙珍接著強調，HYBE和ADOR法律爭議其實都是針對自己，因此希望外界不要把NewJeans捲入其中，「孩子們是需要被保護，而不是被利用的，NewJeans就是要五個人才能完整存在。」希望外界不要再對NewJeans成員有其他行為上的臆測。

▲NewJeans起初不滿閔熙珍（如圖）被公司革職，開告ADOR違約。（圖／IG@ alldoorsoneroom）

NewJeans爭議懶人包 近一年官司戰落幕

NewJeans所屬公司「ADOR」代表閔熙珍於2024年4月遭母公司「HYBE」解除職務後，雙方關係陷入僵局。同年9月11日，NewJeans透過YouTube直播呼籲HYBE讓閔熙珍復職，Hanni同時指出自己遭到職場霸凌。11月28日，NewJeans召開記者會宣布自29日起將脫離HYBE與ADOR，展開獨立活動，並向ADOR寄送合約終止通知。經過近一年的官司糾葛，ADOR官方宣佈Haerin、Hyein兩位成員將回歸NewJeans；過不久玟池、Hanni與Danielle三人也發出聯合聲明宣布回歸ADOR，期待NewJeans重新站上舞台，再次為粉絲帶來動人的音樂、舞蹈表演。

