NewJeans完整體回歸無望！ADOR確定解約Danielle、提告家屬

南韓新生代人氣女團NewJeans合約糾紛有了新消息，所屬經紀公司ADOR今（29）日發布聲明稱，在與成員Minji、Hanni、Danielle進行溝通協商後，Hanni決定續留公司，Minji仍在持續溝通，Danielle則確定無法歸隊，ADOR今日已正式終止其專屬合約，同時將對Danielle的家屬以及前代表閔熙珍提告，未來確定無法以5人完整體形式回歸。

ADOR於聲明中指出，在法院最終裁定其專屬合約有效性之後，公司便開始與三位成員Minji、Hanni、Danielle及成員家屬進行深入溝通並得出結論。Hanni與家人特地飛往韓國，與ADOR進行了長時間討論，在回顧過往事件，並對當前情況進行客觀評估後，Hanni決定繼續與ADOR合作；Minji則是仍在與ADOR持續溝通當中。

不同於另外兩位成員的樂觀狀況，Danielle與ADOR的談判確定破局，ADOR認為，Danielle無法作為NewJeans成員和旗下藝人繼續展開演藝活動，因此已於今日通知她終止專屬合約。此外，公司也將正式對造成此次糾紛，導致團體回歸延遲、成員離隊的相關人員進行提告，包含Danielle的某位家屬，以及公司前代表閔熙珍。

ADOR表示，透過此次討論發現，成員們長期以來一直接收到扭曲且帶有偏見的資訊，導致對公司產生嚴重誤解，最終引起這場糾紛。公司和藝人一致認為，為了重新贏得粉絲的信任與喜愛，就算需要花費時間，也應該要在準確的事實基礎上徹底消除誤會，因此雙方將會針對此次糾紛出現的各種爭議進行溝通，並承諾將盡最大努力友善地解決此事，同時確保NewJeans盡快回歸。

