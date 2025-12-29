NewJeans完整體回歸破滅！ ADOR正式與Danielle解約

ADOR與Daniell已解除合約。（圖／翻攝自臉書@official.newjeans）

南韓人氣女團NewJeans出道即巔峰，未料2024年間成員因不滿經紀公司ADOR與母公司HYBE的合約，單方面宣布解約。日前法院裁定NewJeans敗訴，5名成員也陸續表態回歸ADOR的意願，雙方專屬合約預計持續至2029年7月31日。不過今（29）日又出現大轉折，ADOR發聲明表示，雙方與經過深入討論後，已與成員Haerin、Hyein、Hanni達成協議，3人重返公司；Minji目前持續與公司進行協商，而與Daniell已解除合約，並將對其提起訴訟。

ADOR於11月宣布Hyein（惠仁）、Haerin（諧潾）決定尊重法院判決，繼續在ADOR進行演藝活動；隨後Minji（玟池）、Hanni、Danielle則發聲表明回歸意願。

對此，ADOR今日上午發表聲明，指出在專屬合約有效確認的訴訟判決確定後，與Minji、Hanni、Danielle及3成員的家人進行了很多對話。在此過程中，雙方回顧了過去的事情，並客觀地看待了事件。ADOR宣布，Hanni決定尊重法院的裁決，繼續待在ADOR活動；Minji目前則在與公司進行協商，以加深彼此之間的瞭解。

然而，ADOR表示，Danielle作為NewJeans成員和ADOR所屬藝人今後很難再繼續合作，因此公司今日公告解除專屬合約；此外，計畫將對造成此次糾紛情況、對離開NewJeans和延遲復工負有重大責任的Danielle家人和前代表閔熙珍追究法律責任。

ADOR最後表示，在對話過程中瞭解到，成員們長時間持續聽到歪曲、偏向的訊息，因此對公司產生了很多誤會，甚至引發了紛爭。公司和成員們一致認為，為了恢復粉絲和大眾的喜愛，即使需要一定的時間，但將會以正確的事實關係為基礎釐清這些誤會。

另外，對於紛爭過程中發生的各種爭議，雙方決定以後有機會會再對外說明狀況，目前正在討論時間和方式。「ADOR會圓滿結束事件，盡最大努力讓NewJeans儘快回到粉絲們身邊。」

