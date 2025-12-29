NewJeans完整體掰！「與Danielle解約」再加碼上法院

韓國女團NewJeans成員Danielle確定被解約並告上法庭。（圖／翻攝自NewJeans IG）





韓國女團NewJeans日前在Haerin、Hyein宣布遵循判決回歸經紀公司ADOR娛樂，其他3位成員Minji、Hanni和Danielle自行發布聲明宣布回歸，讓ADOR娛樂表明將各自面談後確認意圖，今（29日）確定解約Danielle，並提吿其一名家屬以及「NewJeans之母」閔熙珍。

根據韓媒報導，在「專屬合約效力確認之訴」判決確定後，ADOR娛樂再和自行發布聲明回歸的Minji、Hanni、Danielle，以及其家屬進行了當面溝通。

如今，Hanni與家屬訪問韓國與ADOR進行了長時間的深度交流，過程中雙方共同回顧過去發生事件，擁有了客觀審視爭議時間，真誠的對話後，Hanni決定尊重法院判決，繼續留下、ADOR也表示同意；Minji目前則還在與ADOR進行對話，雙方正持續討論以增進相互理解。

對於Danielle的態度已經明確，ADOR表示已難其難以作為NewJeans及所屬藝人繼續合作，因此今日正式通知解除專屬合約。此外，對於導致此次糾紛局勢、並對NewJeans成員離隊及延遲回歸負有重大責任的Danielle、其一名家屬以及前代表閔熙珍，將進行法律責任的追究。

在和Minji、Hanni和Danielle的對話中，ADOR也對外表示，成員們由於長期持續聽取被歪曲的訊息，對公司產生諸多誤解，最後導致糾紛產生，如今和部分成員達成共識，為恢復粉絲及大眾的喜愛，即便需要一些時間，也必須在準確的事實基礎上經歷完全消除誤解的過程。

此外，對於糾紛過程中產生的各種爭議，ADOR也決定日後找機會予以外界說明，目前正在討論具體的時間和方式，承諾將盡全力圓滿解決此事，爭取讓 NewJeans 早日回到粉絲身邊。



