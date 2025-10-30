NewJeans官司一審慘敗！私接活動最高罰10億 「無限期冷凍」拚上訴

南韓人氣女團NewJeans與所屬公司ADOR的官司，一審慘敗。（翻攝自NewJeans IG）

南韓人氣女團NewJeans與所屬公司ADOR的合約爭議歷經近一年，今（30日）迎來一審結果。首爾中央地方法院裁定，NewJeans與ADOR之間的專屬合約仍具效力，ADOR全面勝訴。法院同時指出，ADOR解任前代表閔熙珍的行為，並不構成違反專屬合約，也不影響公司履行藝人經紀義務的能力。

法院：閔熙珍被開除不構成解約理由

法院在判決書中表示，僅因閔熙珍遭到解任，並不能認定ADOR的管理工作出現空白，也無法認定公司缺乏業務計畫或執行能力；合約中亦未明文規定必須由閔熙珍擔任代表。法院並補充，HYBE對閔熙珍進行內部審查並予以解雇的過程「並無不當」。

NewJeans一方提出多項理由要求解除合約，包括：練習生時期照片與影片外流、HYBE公關部門員工貶低團體成績、HYBE旗下女團ILLIT被指抄襲NewJeans形象、ILLIT經紀人對成員Hanni的輕蔑言論，以及「壓片行銷」導致成績被低估等。然而法院認為，上述事件皆不足以構成違反專屬合約的法律依據。

若成員未經ADOR同意擅自從事演出、廣告或拍攝等活動，每次違約將被處以10億韓元。（翻攝自 NewJeans IG）

NewJeans不服將上訴 仍無法恢復活動

法院同時指出，若成員未經ADOR同意擅自從事演出、廣告或拍攝等活動，每次違約將被處以10億韓元（約新台幣2,155萬元）罰金，且5名成員須共同承擔本次訴訟費用。這意味著在上訴結果出爐前，NewJeans將持續無法進行任何團體活動，等於無限期冷凍。

對於判決結果，NewJeans 5名成員透過法務代理人回應，強調「尊重法院的判斷，但與ADOR之間的信任已完全破裂，回歸公司並恢復正常演藝活動已不可能」，並表明將立即提出上訴。

ADOR靜待女團回歸

ADOR方面則發表聲明表示：「真心希望今天的結果，能成為藝人們冷靜回顧此事的契機，」並強調公司仍願意等待成員們的回歸。

閔熙珍新公司成立再添變數

這起糾紛可追溯至2024年11月，當時ADOR開除前代表閔熙珍，引發NewJeans成員不滿，隨後單方面宣布與ADOR解約，並拒絕支付違約金。ADOR隨即提起確認合約效力之訴。法院於2025年2月裁准ADOR的請求，禁止成員以「NJZ」名義進行活動或簽署商業合約。

而閔熙珍近期成立新公司「ooak（One of A Kind）」，一度令粉絲期待NewJeans可能「脫離ADOR重啟活動」，但隨著法院再度確認合約效力，這一希望恐再度落空。

