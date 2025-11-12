NewJeans怎麼了？捲內鬥槓上ADOR 曾改名NJZ、罰款10億、險被冷凍4年懶人包
韓國超人氣女團NewJeans在11/12宣布全員回歸ADOR，回顧雙方的爭議，要從南韓經紀公司HYBE去（2024）年和旗下子公司ADOR爆出內鬥開始說起，HYBE控訴ADOR代表閔熙珍和高層試圖爭奪公司經營權，隨後閔熙珍宣布辭去ADOR董事，一手捧紅的NewJeans直播宣布跟隨閔熙珍出走，單方面和ADOR解約，遭ADOR提告主張合約仍然有效。法律與合約戰線一路延伸至2025年。《太報》為您整理事件始末回顧。
背景
HYBE於2021年分割成立子廠牌ADOR，過去曾擔任SM娛樂的創意總監的閔熙珍，於同年跳槽至HYBE成為代表理事。2022年，NewJeans在閔熙珍一手指導與帶領之下，以「怪物新人」之姿出道，成員由Minji（金玟池）、Hanni（范玉欣）、Danielle（牟智慧）、Haerin（姜諧潾）、Hyein（李惠仁）組成。
爭議
2024年4月，韓媒爆出ADOR執行長閔熙珍疑似企圖帶著NewJeans出走自立門戶。母公司HYBE隨即啟動內部監察，並要求召開股東大會撤換閔熙珍職務。閔熙珍則反擊，指控HYBE要把她趕走，是因旗下另一女團ILLIT抄襲NewJeans概念。雙方隔空互嗆，HYBE強調已取得「背信行為證據」，並提告閔熙珍違反信任義務。
隨著HYBE申請召開臨時股東大會、欲撤換閔熙珍，後者向法院申請禁制令反制，風波不斷延燒。NewJeans成員家長更出面指控 HYBE「有意雪藏女團」，聲稱若閔熙珍離職，成員將被迫休息至少一年半。2024年5月，5名成員向法院提交請願書，外界普遍解讀她們支持閔熙珍。
2024年5月底，法院判決閔熙珍可暫時續任ADOR執行長，但兩名核心親信被HYBE派員取代。幾個月後，HYBE在8月27日撤換閔熙珍職務，僅讓她以短期合約（2個月又6天）繼續擔任製作人。
身為閔熙珍一手帶出來的女團，雙方早已建立深厚信任關係，不過，這時候ADOR沒有高層是她們熟悉的人了，NewJeans成員陸續在粉絲平台發文表達焦慮與無力感，外界關注她們是否被迫陷入「冷凍期」。
2024年11月28日，NewJeans五名成員召開緊急記者會，指控ADOR違反專屬合約、缺乏保護義務，並宣布自29日起正式終止合約。ADOR立即回應，強調公司從未違約，成員單方解約「不具法律效力」，並表示合約仍有效、願繼續溝通。
NJZ
到了今（2025）年1月，ADOR向法院提告「專屬契約效力確認」，並聲請假處分，禁止成員私下簽代言或活動。2月，NewJeans改名「NJZ」籌備以新團體名義在香港登台表演。
然而，法院在3月21日裁定，NewJeans未經ADOR同意，不得以任何形式從事演藝活動，並明確禁止使用「NJZ」進行商業演出。成員一開始強調「假處分只是暫時性」，並預告香港演出不受影響，不過就在3月23日，NJZ在香港ComplexCon音樂節演出後，當場在台上宣布「這將是短期內最後一次表演」，正式暫停活動。
2025年10月，首爾中央地方法院作出一審判決，認定NewJeans與ADOR的專屬合約「仍具效力」，僅以「撤換閔熙珍」不足以構成違約。法院認為，閔熙珍與HYBE的爭議屬於公司內部經營權問題，與NewJeans的團體利益無直接關聯。
判決
法院判決同時指出，若成員未經ADOR同意擅自活動，將以「每名成員、每次活動」為單位，處韓幣10億元（約新台幣2400萬元）罰金。對此，NewJeans透過律師事務所回應「尊重裁定，但信任已破裂」，並表示將上訴。
法院同時確認，NewJeans與ADOR的正式專屬合約期限至2029年7月31日。歷經近兩年法律攻防，NewJeans於11/12上訴期最後一天，透過聲明宣布「全員回歸ADOR」，形同放棄上訴。
更多太報報導
吳亦凡驚傳死在獄中 「滿足不了大哥」死因3說法瘋傳！官方開鍘狂刪文
逼12歲女兒日本賣淫！29歲狠母在台灣也性交易被捕 現況曝光
柬埔寨太子集團「嬌點」豪乳特助15萬交保 學經歷曝光「當過卡達空姐」
其他人也在看
閔熙珍爆與NewJeans MV導演有秘密交易！「4部MV竟花13.2億」遠超行業報價
閔熙珍爆與NewJeans MV導演有秘密交易！「4部MV竟花13.2億」遠超行業報價娛樂星聞 ・ 9 小時前
才喊繼續上訴！NewJeans全員回頭了 態度大轉：願回ADOR活動
2024年 ADOR 開除「NewJeans之母」前代表閔熙珍，讓 NewJeans 成員相當失望，並自行宣布與 ADOR 解約，強調不會支付違約金。雙方官司長達近一年，日前一審宣判 NewJeans 敗訴，不過她們強調會繼續上訴。相隔近兩週，如今成員 Haerin 與 Hyein 表示願意回歸 ADOR 繼續活動。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
NewJeans上訴期最後一天！「全員回歸ADOR」曝不同步發聲原因
韓國超人氣女團NewJeans去年爆發與經紀公司ADOR的合約糾紛，一度宣告「解約另組新團NJZ」。經過近一年的訴訟與多方協調後，成員Haerin（姜諧潾）與Hyein（李惠仁）今（11/12）日透過官方聲明宣布「正式回歸ADOR」，並表明尊重法院判決、重新履行專屬合約。太報 ・ 13 小時前
快訊／NewJeans認輸了！兩成員宣布重返公司 歌迷：其他3人呢？
解約無望的NewJeans，今（12日）無預警宣布成員Haerin（諧潾）、Hyein（惠仁）將重返老東家ADOR！鏡報 ・ 16 小時前
浪花兄弟合體回歸 掀回憶殺
記者戴淑芳∕台北報導 睽違15年，浪花兄弟（Darren邱凱偉、楊常青）於11月9日…中華日報 ・ 11 小時前
《逃亡遊戲》葛倫鮑威爾接棒阿諾 「遭追殺30天」打造全新動作震撼
動作電影《逃亡遊戲》重啟阿諾史瓦辛格主演的經典之作，改編自史蒂芬金同名小說，此次交由艾德格萊特執導，男主角葛倫鮑威爾飾演一名班理查斯，為了拯救身患重病的女兒，參加一場電視節目競賽，參賽者必須在職業殺手的追殺下存活30天，以獲得巨額獎金。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
謝侑芯命案翻盤？黃明志明將獲釋 大馬檢方回應了
謝侑芯命案翻盤？黃明志明將獲釋 大馬檢方回應了EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
誰救了NewJeans？保住5人免拆團 韓媒曝「他」是關鍵推手
韓國人氣女團NewJeans宣布全員回鍋東家ADOR！據《NewDaily》昨（12日）報導，成員Hyein（惠仁）的父親是關鍵推手，他也是成員家長中唯一一位明確對解約持反對票的家長。鏡報 ・ 2 小時前
NewJeans「分家」Haerin、Hyein宣布回歸ADOR
韓國女團NewJeans成員Haerin與Hyein宣布回歸經紀公司ADOR！去年11月全團宣布要解約，經紀公司ADOR不同意並提告，今年10月法院一審判NewJeans敗訴。就在上訴前夕，年紀最小的兩位成員與公司達成和解，決定遵守專屬合約。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
NewJeans全員回歸原公司！玟池、Hanni、Danielle晚發聲原因曝光
【緯來新聞網】韓國女團NewJeans與經紀公司ADOR娛樂去年爆發合約糾紛，NewJeans上月底緯來新聞網 ・ 12 小時前
"CAT"夢幻車牌萬人瘋搶 CAT-8888以57.6萬決標
生活中心／綜合報導有貓奴身分證美譽的夢幻車牌號碼「CAT」開標，今天（12日）公布決標價，其中CAT-8888競標超激烈，最後以57萬6000元高價決標，創下基隆監理站，競標金額、總決標車牌數的最高紀錄。民視 ・ 15 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 20 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 10 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 22 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前