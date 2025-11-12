NewJeans怎麼了？捲內鬥槓上ADOR 曾改名NJZ、罰款10億、險被冷凍4年懶人包

NewJeans宣布全員回歸ADOR，放棄上訴。翻攝自IG



韓國超人氣女團NewJeans在11/12宣布全員回歸ADOR，回顧雙方的爭議，要從南韓經紀公司HYBE去（2024）年和旗下子公司ADOR爆出內鬥開始說起，HYBE控訴ADOR代表閔熙珍和高層試圖爭奪公司經營權，隨後閔熙珍宣布辭去ADOR董事，一手捧紅的NewJeans直播宣布跟隨閔熙珍出走，單方面和ADOR解約，遭ADOR提告主張合約仍然有效。法律與合約戰線一路延伸至2025年。《太報》為您整理事件始末回顧。

ADOR最先宣布NewJeans成員Haerin（左）與Hyein（右）將回歸活動。翻攝自IG

背景

HYBE於2021年分割成立子廠牌ADOR，過去曾擔任SM娛樂的創意總監的閔熙珍，於同年跳槽至HYBE成為代表理事。2022年，NewJeans在閔熙珍一手指導與帶領之下，以「怪物新人」之姿出道，成員由Minji（金玟池）、Hanni（范玉欣）、Danielle（牟智慧）、Haerin（姜諧潾）、Hyein（李惠仁）組成。

爭議

2024年4月，韓媒爆出ADOR執行長閔熙珍疑似企圖帶著NewJeans出走自立門戶。母公司HYBE隨即啟動內部監察，並要求召開股東大會撤換閔熙珍職務。閔熙珍則反擊，指控HYBE要把她趕走，是因旗下另一女團ILLIT抄襲NewJeans概念。雙方隔空互嗆，HYBE強調已取得「背信行為證據」，並提告閔熙珍違反信任義務。

隨著HYBE申請召開臨時股東大會、欲撤換閔熙珍，後者向法院申請禁制令反制，風波不斷延燒。NewJeans成員家長更出面指控 HYBE「有意雪藏女團」，聲稱若閔熙珍離職，成員將被迫休息至少一年半。2024年5月，5名成員向法院提交請願書，外界普遍解讀她們支持閔熙珍。

2024年5月底，法院判決閔熙珍可暫時續任ADOR執行長，但兩名核心親信被HYBE派員取代。幾個月後，HYBE在8月27日撤換閔熙珍職務，僅讓她以短期合約（2個月又6天）繼續擔任製作人。

身為閔熙珍一手帶出來的女團，雙方早已建立深厚信任關係，不過，這時候ADOR沒有高層是她們熟悉的人了，NewJeans成員陸續在粉絲平台發文表達焦慮與無力感，外界關注她們是否被迫陷入「冷凍期」。

2024年11月28日，NewJeans五名成員召開緊急記者會，指控ADOR違反專屬合約、缺乏保護義務，並宣布自29日起正式終止合約。ADOR立即回應，強調公司從未違約，成員單方解約「不具法律效力」，並表示合約仍有效、願繼續溝通。

NJZ

到了今（2025）年1月，ADOR向法院提告「專屬契約效力確認」，並聲請假處分，禁止成員私下簽代言或活動。2月，NewJeans改名「NJZ」籌備以新團體名義在香港登台表演。

然而，法院在3月21日裁定，NewJeans未經ADOR同意，不得以任何形式從事演藝活動，並明確禁止使用「NJZ」進行商業演出。成員一開始強調「假處分只是暫時性」，並預告香港演出不受影響，不過就在3月23日，NJZ在香港ComplexCon音樂節演出後，當場在台上宣布「這將是短期內最後一次表演」，正式暫停活動。

2025年10月，首爾中央地方法院作出一審判決，認定NewJeans與ADOR的專屬合約「仍具效力」，僅以「撤換閔熙珍」不足以構成違約。法院認為，閔熙珍與HYBE的爭議屬於公司內部經營權問題，與NewJeans的團體利益無直接關聯。

判決

法院判決同時指出，若成員未經ADOR同意擅自活動，將以「每名成員、每次活動」為單位，處韓幣10億元（約新台幣2400萬元）罰金。對此，NewJeans透過律師事務所回應「尊重裁定，但信任已破裂」，並表示將上訴。

法院同時確認，NewJeans與ADOR的正式專屬合約期限至2029年7月31日。歷經近兩年法律攻防，NewJeans於11/12上訴期最後一天，透過聲明宣布「全員回歸ADOR」，形同放棄上訴。

