NewJeans恐再少一人！Minji動向曝光 ADOR內部討論外流「3Jeans」浮上檯面
當ADOR宣布解除與NewJeans成員Danielle的專屬合約，並表示仍在與Minji進行協商時，許多網友都覺得奇怪，為何連去南極玩、最後才協商的Hanni都決定留下來了，而早早就跟ADOR討論超過一個月的Minji，卻仍無法確定？
《文化日報》記者安鎮永日前上YouTube新聞節目《뉴스엔진 정답은없다》回答主持人說：「Minji回歸我覺得不太樂觀。」另一位YTR李鎮浩也表示，ADOR與Danielle的解約聲明，其實是在對Minji發出最後警告。看來兩人都認為她很可能會離開NewJeans！
曾想同時宣布與Minji、Danielle解約
如果大家不太信任曾經誣陷金賽綸的YTR李鎮浩的消息，那來聽聽記者安鎮永的說法，他從ADOR內部得知，Minji和公司一直沒有達成共識，而且ADOR內部的判斷是「好像不太會有進展了」，既然Minji不願低頭的話，那就跟Danielle一起走人吧。
ADOR原本是想等到一切都塵埃落定，同時宣布與Minji、Danielle兩人解約，孰料《每日新聞》提前把Danielle解約的消息給獨家報導了出來，令ADOR不得不先宣布開除Danielle。
以下是記者安鎮永在《뉴스엔진 정답은없다》對Minji是否繼續待在NewJeans的講法。
問：那麼NewJeans現在是要開始以四人體制活動了嗎？
記者：嗯，Minji還沒有回來對吧，我對她回歸的看法比較負面。
問：她不會回來了嗎？
記者：我這邊雖然不能給出完全肯定的答案，但如果以51對49的比例來看的話，我認為不回來的可能性是51%，因為雙方已經談判至少50天的時間，她仍然沒決定回歸。
尤其最先回來的兩名成員Haerin和Hyein，是答應所有協議之後回來的，可是後來談判的三名成員，ADOR仍然存在無法信任的部分，例如她們是否真心承認自己判斷錯誤而回來呢？還是說，內心依舊對公司存有反感，只因為法律做出了那樣的判決，所以無可奈何回來。
倘若是後者的話，那最先已經回來的兩名成員，肯定會感到壓力，認為其他成員會對她們產生怨恨，畢竟對剩下的三名成員來說，先回來的兩人可能算是背叛吧。如果心裡存有負面、不好的想法，那麼對團隊活動就不會產生好的影響，可能會引發問題。
結果經過長時間的商討後，Hanni終於和公司找到了共識點回來，NewJeans變成三人，至少確保了一半以上的成員。
但像Minji的情況，據說還在協商中，ADOR本來是想再等一等的，我認為是因為Danielle的新聞已經先出來了，不得已才公布，如果沒有發生這個意外情況的話，ADOR原本是想一次性整理好所有事情，然後宣布「從現在開始，NewJeans就以這些成員開始活動」。（意謂Hanni、Haerin、Hyein三人）
然而因為提前公布，關於Minji離團的消息就需要再發布一次，等於又多了一個步驟、一道關卡，對ADOR來說也是巨大的負擔。
ADOR在這個時間點選擇公布，我想大概是覺得「沒辦法了，在這種狀態下就這樣說吧，因為即使再等下去，似乎也不會立刻有答案或進展」，也就是說，ADOR內部的判斷是，Minji這邊好像不太會有進展了，似乎可以做這樣的解讀。
記者安鎮永上YouTube新聞節目《뉴스엔진 정답은없다》談NewJeans：
NewJeans變3Jeans即將成形？
許多網友這才看明白，ADOR根本不在意NewJeans回歸是否為五人完整體，主要目的是分裂瓦解NewJeans，就算解約也不能讓五個人一起離開另起爐灶，寧願拆散她們，即使出走也起不了太大作用。
而ADOR對Danielle會如此斬釘截鐵說分就分，主要是因為她媽媽與閔熙珍「狼狽為奸」，Danielle甚至可能從中指使其他成員背叛ADOR。
YTR李鎮浩也透露，出生澳洲的Danielle母親英語流利，據說她一直向同樣出生澳洲的Hanni提供虛假資訊，ADOR目前已有確切證據，包括KakaoTalk聊天記錄等等，因此公司認為Danielle母親和閔熙珍根本是同一個級別的。
網友也發現NewJeans鬧解約時，Danielle常常是最安靜的那一個，反而是被挑撥的Hanni叫得特別大聲，甚至上國會控訴公司霸凌，似乎一切都在Danielle與母親的運籌帷幄之中。
不過也有網友覺得，Minji應該會回歸NewJeans，屆時記者安鎮永被狠狠打臉就好玩了。但到底ADOR與Danielle解約的違約金內容，能不能給Minji一個下馬威，起到作用讓她也留下來呢？
Danielle賠償金額大幅降低
之前有律師事務所DLG的律師估算，Danielle最高或需賠償1080億韓元（約24億台幣），但從ADOR事後向首爾中央地方法院提告的金額來看，並沒有這麼大。
根據法律界消息透露，ADOR以違約金及損害賠償為由，對Danielle及其家屬（媽媽）、前ADOR代表閔熙珍提起訴訟，並向三人索賠約431億韓元（約9.3億台幣）。
隨即Danielle也立刻採取行動，據《Starnews》報導，針對ADOR於去年12月31日向Danielle本人、其家人以及前ADOR代表閔熙珍提起約431億韓元損害賠償請求訴訟，Danielle已委任代理律師，並向法院提交了訴訟委託書。
有網友訝異賠償金額下修了不少，但有媒體認為，ADOR可能認為1080億韓元的違約金過於天文數字，會遭到法院駁回，因此提出了比較可能追討回來的金額。
畢竟有傳聞說，Danielle光是一個OMEGA代言簽約就拿了10億韓元，因此431億韓元並不算太過份，而且對ADOR來說，一開始本來就要先把金額喊很大，好讓法院「砍價」。
只是對法院來說，431億仍算天價，根據韓媒《Lawtalknews》報導：「法律界判斷，法院原封不動認可ADOR請求的431億韓元全額的可能性不到5%，屬於非常低的情況。從過去的判例來看，法院往往會嚴格追問實際發生的損害程度，而不是只採信經紀公司預估的損失，即便合約中有違約金條款，也經常會被減額到約60～70%的水準。」
也就是說，431億韓元可能會降到6成，但金額仍然高達258.6億韓元（約6億台幣），不過《Lawtalknews》樂觀指出，法律界預測在最終判決中，法院可能會將請求金額再降到2%～11%，也就是落在10億～50億韓元之間（約2200萬～1.1億台幣）。
所以整體來看，Danielle要付出的賠償金額似乎並不太大，就不知道Minji是否也能承擔這個損失，頭也不回地離開NewJeans？
