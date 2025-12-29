NewJeans成員Danielle遭開除 違約金高達24億台幣！ADOR加碼提告Daniel母親和閔熙珍「操縱全員解約」
NewJeans經紀公司ADOR今天（29日）正式宣布與Danielle解約，以通俗話來說就是被公司開除了！連韓國維基百科都顯示Danielle是前成員，確定NewJeans已經從5人變4人，再也回不去了。
而且ADOR在官方通報中，還特別強調要提告Danielle母親和閔熙珍，指兩人是全程操縱教唆NewJeans全員解約的罪魁禍首，看來ADOR已經掌握確切證據，Danielle和母親恐怕都將面臨天價賠償金額。
Danielle母親參與挑撥離間
NewJeans五名成員去年以信任破裂為由，宣布與ADOR解除專屬合約，但法院未採納她們的任何主張，判決ADOR與NewJeans成員的專屬合約有效，於是NewJeans在一審敗訴後，全體成員接受結果並放棄上訴。
之後五人與ADOR協商，Hanni和先前已經回歸的Haerin和Hyein，都確定要回公司，Minji則仍在討論當中，但ADOR今天卻唯獨宣布與Danielle解約！
ADOR並斬釘截鐵認為，當初是Danielle的媽媽和閔希珍一起煽風點火，說謊蠱惑NewJeans所有成員違規解約。一般認為，ADOR很可能是在跟已經回歸的三人溝通當中，尤其是晚回來的Hanni，獲取不少決定性證據，因此才如此決絕說開除Danielle並且提告她媽媽，未來打官司期間應該會曝光更多細節。
以下為ADOR官方立場全文：
ADOR在專屬合約有效性確認訴訟判決確定後，與Minji、Hanni、Danielle三位成員及其家屬進行了多次深入溝通。
Hanni與家人一同訪問韓國，並與ADOR進行長時間、深入的對話，在此過程中，我們一起回顧了過去，並以更客觀視角重新審視相關問題，經過坦誠交流，Hanni決定尊重法院判決，繼續與ADOR合作。
Minji目前也正與ADOR進行溝通，雙方持續展開討論，以增進彼此理解。
至於Daniel，ADOR判斷其已難繼續以NewJeans成員及ADOR旗下藝人的身份合作，因此公司於今日（29日）正式通知解除專屬合約。
此外，對於導致本次紛爭、造成NewJeans成員退隊及回歸延誤、負有重大責任的Danielle家屬中的一人，以及前代表閔熙珍，ADOR將追究其法律責任。ADOR在溝通過程中發現，成員們長期接收兩人扭曲的、帶有偏頗資訊的影響，對公司產生諸多誤解，最終發展為此次糾紛。
ADOR與藝人一致認為，為了重新贏得粉絲與大眾的喜愛，即便需要一段時間，也有必要基於準確的事實，徹底消除這些誤解。同時，針對糾紛過程中引發的多項爭議，雙方也計畫在未來另行說明，目前正在討論具體的時機與方式。
ADOR將盡最大努力妥善解決相關事宜，並爭取 NewJeans 儘快回到粉絲身邊。
其中雖然僅提到「Danielle家屬中的一人」，但所有韓媒都直接點明是Danielle的母親，而且據說，Danielle媽媽不但是閔希珍的同謀，兩人還涉嫌一起篡改某些數據，更加深NewJeans對ADOR的誤會。
開除Danielle理由：違約私接活動
有報導質疑，ADOR是不是只挑Daniel一人進行報復，當作殺雞儆猴？
但ADOR內部負責人受訪指出，開除Danielle的理由是：「專屬合約中有些條款是雙方共同遵守的，可是Danielle的行為卻違反了專屬合約，例如，她與其他公司簽訂合約、從事獨立娛樂活動，並且損害NewJeans團隊的聲譽和信譽，這些都屬於違反專屬合約的行為。」
該負責人補充道：「ADOR曾要求Danielle就這些問題進行改正，但她未在規定期限內進行改正，我們已通知她終止合約。」
許多粉絲馬上出來喊冤，今年6月Danielle日本京都舉行的Omega腕表活動，不是有ADOR工作人員陪同嗎？哪算私接活動？
不過輿論大多認為，Danielle肯定有簽訂其他未公開的商業活動，只是尚未正式推出就被ADOR抓包，否則ADOR不會在與Danielle解約的同時還表示：「針對Danielle，本公司將於今日（29日）提交關於違約金及損害賠償的起訴狀。」
違約金24億台幣賠償細目
有法律事務所「DLG Low Corporation」趁著新聞熱潮，結算出Danielle最高或需賠償1080億韓元（約24億台幣），但實際金額仍需經法院核定。
以下是「DLG Low Corporation」計算的NewJeans成員違約金，以及ADOR銷售額賠償金等數字：
2024年銷售額：1111.8億韓元
2024年營業利潤：308.5億韓元 / 2024年當期淨利潤：239.4億韓元
違約金
違約金計算標準：近兩年月平均銷售額 × 剩餘合約期限
合約解除日：2024年11月28日 / 合約到期日：2029年7月31日 / 合約剩餘期限：約4年6個月
違約金：每人約20億韓元 × 54個月 = 每人約1080億韓元
違約金與損失賠償及可能調整
違約金可作為債務不履行的罰則，與損失賠償金分別主張
法院調整可能：若違約金金額顯著過高，法院可酌情調降
無論如何，大部分網友對於NewJeans從5人變4人都覺得唏噓不已，畢竟近幾年已經很難再看到這種、對概念創作自由度和完成度都很高的團體，如今NewJeans五人組真真實實要活在大家回憶裡了，真是可惜。
