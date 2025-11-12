NewJeans成員Haerin、Hyein將回歸經紀公司 ADOR：兩人決定遵守專屬合約

▲ 圖片翻攝自 newjeans_official IG

/ 林彥廷 綜合報導

與所屬公司ADOR發生專屬合約糾紛的女團NewJeans成員中，Haerin與Hyein將正式回歸。ADOR於12日透過新聞稿表示：「NewJeans成員Haerin與Hyein已表明，將繼續與ADOR一起進行活動的意願。」並補充說：「兩位成員與家人經過深思熟慮，並與ADOR充分討論後，決定尊重法院的判決，遵守專屬合約。」

綜合韓國媒體導，法院於上月30日就女團NewJeans與HYBE旗下子公司ADOR之間的專屬合約爭議中，判決ADOR勝訴。法院當天宣判：「確認原告（ADOR）與被告（NewJeans）之間於2022年4月21日簽訂的各專屬合約有效。」並全數支持ADOR的訴求，訴訟費用也由NewJeans一方全額負擔。

NewJeans方面隨即表示將提出上訴。成員們的法律事務所表示：「成員們尊重法院的判斷，但在與ADOR的信任關係已完全破裂的現狀下，回歸ADOR並繼續正常演藝活動是不可能的。」並補充說：「我們希望上訴審法院能再次綜合審視事實關係與專屬合約解除的法律原則，作出明智的判決。」

ADOR於12日透過新聞稿表示：「NewJeans成員Haerin與Hyein已表明，將繼續與ADOR一起進行活動的意願。」並補充說：「兩位成員與家人經過深思熟慮，並與ADOR充分討論後，決定尊重法院的判決，遵守專屬合約。」

ADOR表示：「我們將盡最大努力，讓Haerin與Hyein能順利展開演藝活動」，並強調「懇請粉絲們給予溫暖的支持，也請大家避免對成員們進行毫無根據的揣測。」

