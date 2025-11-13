NewJeans成員Minji、Hanni、Danielle也決定回歸！ ADOR給回應
▲ 圖片翻攝自 NewJeans IG
南韓 / 林彥廷 綜合報導
與所屬公司ADOR發生專屬合約糾紛的女團NewJeans的成員中，Haerin與Hyein稍早表示將回歸ADOR，隨後三名成員Minji、Hanni、Danielle也發出聲明表示決定回歸ADOR。
根據《韓聯社》報導，Minji、Hanni與Danielle於12日向《韓聯社》表示：「最近經過慎重討論後，我們決定回歸ADOR。」她們補充說：「因為有一位成員目前在南極，消息傳達稍有延遲，但由於ADOR尚未回覆，不得已只能先自行公布此事。未來我們會以真誠的音樂與舞台再次與大家見面。」
對此，ADOR方面回應：「目前正在確認Minji、Hanni與Danielle三位成員的回歸意向是否屬實。」
