NewJeans成員Minji、Hanni、Danielle也決定回歸！ ADOR給回應

娛樂中心／于士宸報導南韓大勢女團IVE以華麗精緻的風格席捲樂壇，推出多首人氣金曲。其中，人氣成員張員瑛（장원영）憑藉甜美外貌、精緻五官與「九頭身」般的完美比例，人氣居高不下，擁有龐大粉絲群。她不僅是團內的門面擔當，更深受各大品牌喜愛，成為廣告代言寵兒，合作邀約不斷。近日，就有消息指出，張員瑛砸下137億韓元（新台幣約3.6億元）購買了位於首爾龍山區漢南洞的一處豪華別墅，並於上個月完成所有權轉移登記，話題曝光後讓所有粉絲驚呆了。

民視 ・ 19 小時前