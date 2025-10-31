NewJeans敗訴！法院認定合約仍有效 成員拒絕回歸ADOR、提起上訴

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

韓國人氣女團NewJeans與經紀公司ADOR自2024年11月起陷入合約糾紛，歷經將近一年的訴訟，昨（30）日終於迎來一審結果。根據《朝鮮日報》、《OSEN》等韓媒報導，首爾中央地方法院判定，雙方於2022年4月簽訂的專屬合約「仍具效力」，駁回NewJeans欲解除合約的請求，正式宣告ADOR勝訴。不過，判決出爐後不久，NewJeans即表態「拒絕返回ADOR」，並決定提出上訴。

法院指出，即使ADOR解雇前代表閔熙珍（민희진），也無法證明公司喪失管理NewJeans的計畫與能力，因此不足以作為終止專屬合約的理由。至於NewJeans主張「雙方信任破裂」，法院則認為「難以認定雙方間存在足以解除合約的信任問題」，並補充指出，現階段的矛盾不足以構成合約無法維持的情形。

此外，法院也一併駁回NewJeans其他訴求，包括練習生影片外流、HYBE公關經理貶低團體表現，以及閔熙珍離職造成製作空缺等指控。敗訴後，NewJeans隨即表示將提起上訴，並再次強調不會返回ADOR，「希望上訴法院能全面審查事實與法律原則，作出更明智的判斷。」

至於ADOR方面，在勝訴後則發表聲明表示：「感謝法院再次確認合約效力。」並承諾將銘記經紀公司在專屬合約中的責任，透露已完成正規專輯的準備工作，「希望能透過與成員的討論，讓NewJeans早日重返舞台。」而NewJeans的後續去向，也成為外界與粉絲高度關注的焦點。

