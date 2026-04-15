NewJeans現身丹麥！ 3成員合體疑似回歸 ADOR回應了

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[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

韓國人氣女團NewJeans與經紀公司ADOR官司糾纏1年多之後，成員Hanni、Haerin及Hyein確定回歸公司及團體，而Minji則尚在討論中，Danielle最後遭ADOR無預警退團解約，並索取鉅額賠償金。日前，有網友目擊到NewJeans的Hanni、Haerin及Hyein疑似現身丹麥，貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。

日前，有網友目擊到NewJeans的Hanni、Haerin及Hyein疑似現身丹麥，貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。（圖／翻攝自 NewJeans X）

近日，社群媒體上有網友目擊到Haerin和Hyein在哥本哈根，後續接著傳出Hanni也同樣出現在丹麥，疑似在為了回歸做準備。對此，ADOR昨（14）日向韓媒證實，：「NewJeans成員們與工作人員一同訪問丹麥哥本哈根確有其事。」不過，Minji在成員們出國時，仍與經紀公司討論回歸條件階段，因此尚未現身公眾場合。

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NewJeans在去年10月敗訴後，Haerin、Hyein與Hanni在與ADOR進行多次對話後，決定繼續合作，Minji則是與ADOR討論其回歸條件。而Danielle遭公司以「難以繼續以 NewJeans 成員及 ADOR 旗下藝人的身分合作」為由，解除其專屬合約並退出團體。並將 Danielle及家屬追究其法律責任，索賠韓幣431億元（約新台幣9.2億元）。

對此，Danielle則在11日生日當天公開驚喜， 透過IG發布全新創作曲《DEMO #3》，疑似暗示將準備展開個人活動，貼文曝光後，引起網友熱烈回應表示，「想你了Dani」、「很想念你,我知道需要時間,但請保持健康,好好吃飯,好好睡覺,照顧好自己,Dani」、「我們非常想念你 Dani」。

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