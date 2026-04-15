NewJeans疑成3人組！經紀公司才回應 再爆「這天」回歸

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韓國女團NewJeans成員（左起）Hanni、Hyein與Haerin。（圖／翻攝自X）





南韓女團NewJeans經歷合約風波後，如今確定Danielle出局，而Minji的去留至今未對外說明，不過近日Hanni、Hyein與Haerin在哥本哈根被偶遇，如今更爆出將於高麗大學的校慶活動復出。

近日有網友在微博上，分享了偶遇Hyein與Haerin的照片，隨後也有人分享Hanni也在現場，消息曝光引發討論，對此，經紀公司ADOR娛樂則對韓媒《Xports News》表示：「NewJeans成員與工作人員確實為了行程一同訪問丹麥」，但對於缺席的Minji，以及行程的具體內容沒有多說。

延伸閱讀：被退NewJeans背9億賠償金！Danielle生日「1舉動」堅持當歌手

韓國女團NewJeans被爆將於高麗大學的校慶活動回歸。（圖／翻攝自微博）

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韓國女團NewJeans被爆將於高麗大學的校慶活動回歸。（圖／翻攝自微博）

如今有網友分享了南韓大學校慶活動的演出日期和名單，其中，高麗大學在5/19-21的活動卡司就有NewJeans，被好奇是否將藉此舞台復出，但也有網友指出這是2024年的活動表格，並非今年的活動。但經歷合約、人員變動，如今NewJeans什麼時候復出、以幾人型態活動，都成為話題。

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