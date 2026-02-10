NewJeans確定變4人！ADOR所有相關應用程式Danielle徹底被刪除

最近在經紀公司ADOR在一連串動作下，NewJeans變成「4人陣容」的體制，幾乎已成定局。包括該團的IG、臉書、YouTube、X（推特）等平台，所有含Danielle的平台頭像都遭刪除，改以「NEWJEANS」圖片替代。

而且在NewJeans與粉絲交流的專屬App中，任何與Danielle相關的關鍵字也成為禁忌，怎麼按鍵盤都出現「禁語」（banned words）提示，令不少粉絲傷心不已。

兩大音源平台正式將NewJeans更新為4人

ADOR最近默默做的許多「小動作」，每一項都讓粉絲認定NewJeans已成四人組，其中亦透露出，NewJeans可能快要回歸了，否則ADOR不會同時更動所有平台的頭像。

至於先前說仍在談判的Minji，回到NewJeans大致也已塵埃落定，韓網論壇推測ADOR現在尚未正式宣布，應該是希望NewJeans即將回歸前再發公告，屆時可以大炒一波新聞，為新歌累積聲量。

以下是ADOR近日為NewJeans做的更新小動作：

1、ADOR悄悄將NewJeans所有官方社交平台上5位成員的合照頭像，全都更換為團名「NEWJEANS」圖像，剔除Danielle的用意顯而易見。

2、在韓國和中國最大的音源平台Melon和QQ音樂資訊頁面上，NewJeans成員簡介均已更新為4人，疑似已收到官方正式通知，兩大音源平台平日都與HYBE有直接合作關係，沒收到通知應該不會做變動。

NewJeans所有社交平台頭像，都從5名成員照片（上圖）改為「NEWJEANS」圖像（下圖）。（翻攝NewJeans臉書）

Danielle成禁詞且從遊戲中除名

3、NewJeans與粉絲交流的專屬App平台Phoning，現在只能看到缺少Danielle的團體照，並且出現多個禁用詞，引爆粉絲議論紛紛，包括：

*NewJeansAreFive（NewJeans 是五個人）

*FreeNewJeans（解放 NewJeans）

*FreeNJZ（解放NJZ）

*以及任何包含「Danielle」名字的關鍵詞彙

只要輸入以上的單字或片語，App就會提示「This nickname contains one or more banned words.」（該暱稱包含一個或多個禁用詞彙），無法顯示。

4、HYBE旗下遊戲子公司「Drimage」開發的NewJeans手機遊戲《Rhythm Hive》，已將Danielle從遊戲中除名，至於遊戲上的NewJeans團體照，Danielle也直接被修圖移除。

NewJeans粉絲平台Phoning「Danielle」成禁語。（網路圖）

大型律所突然不幫Danielle打官司

不過被除名這件事對Danielle似乎沒有太大影響，畢竟日前她在IG開直播，收獲了100多萬名粉絲以及多家廠商追蹤，應該可以讓她對再出發充滿信心。

然而情況或許沒那麼樂觀，因為Danielle還有兩件傷腦筋的訴訟案等著她處理，一件是她與ADOR有關NewJeans專屬合約終止訴訟；另一件則是ADOR對Danielle及其家人和閔熙珍提起的431億韓元損害賠償訴訟，因為ADOR認定他們必須對Danielle退出NewJeans以及團體回歸的延遲負起責任。

前者專屬合約終止訴訟，是由「世宗法律事務所」負責，後者431億韓元損害賠償訴訟，則由「Yoon & Yang律師事務所」負責，可是根據《SPOTV News》報導，「Yoon & Yang律師事務所」前幾天突然宣布辭任。

雖然如此臨時宣布辭任，箇中奧妙耐人尋味，但幸虧Danielle馬上找到鄭鍾采律師接手，只不過這位律師並非大型律所的律師，粉絲都非常擔心，當鄭律師對上HYBE大集團，在訴訟過程是否能挺得住壓力？

Danielle接下來也不輕鬆。（翻攝newjeans_officia IG）

