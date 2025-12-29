NewJeans確定5缺1！她遭解除合約 公司ADOR將提告追究責任

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

韓國團體NewJeans與經紀公司ADOR因合約問題鬧上法院，團體已經近一年未有活動，最後判決由經紀公司ADOR勝訴，Hyein和Haerin決定重回公司，剩餘3位成員Hanni、Danielle以及Minji也表示回到公司，但事後遭公司打臉，「對於3人回歸的聲明，我們正在確認其真實意圖。」如今ADOR表示，最終Hanni回歸公司，Minji還在討論中，至於Danielle則確定解約。

根據韓國媒體報導，ADOR今（29）日發出官方聲明，成員Hanni在與家人回國後，與公司進行了長時間的討論，在回顧事件與客觀評估後，Hanni決定尊重法院判決留在公司，Minji的部分雙方則持續溝通中。

至於Danielle，公司認為，她無法繼續留在ADOR，並在今天通知終止專屬合約，「我們也將追究Danielle的家人和前任CEO閔熙珍的法律責任，追究造成此次糾紛、導致Danielle離開New Jeans以及延遲回歸的責任。」

此外，聲明中公司指出，在溝通過程，發現成員們長期以來一直受到扭曲及帶有偏見的訊息影響，導致對公司產生嚴重的誤解，引發了這場糾紛，「為了恢復粉絲與大眾的喜愛，即使需要花費些時間，也須以正確的事實關係為基礎，完全消除誤會。」而紛爭過程中產生的各項爭議，日後也將找機會向大家說明，目前正在討論說明的時間與方式，最後公司承諾將盡全力處理此事，讓 NewJeans 能盡快回到粉絲身邊。





