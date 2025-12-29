NewJeans確定5缺1！Hani歸隊 她遭踢出還被追究法律責任

南韓人氣女團NewJeans完整體無望，ADOR宣布中止與Danielle專屬合約。（翻攝自臉書@NewJeans）

南韓人氣女團NewJeans由HYBE子公司ADOR一手打造，卻因合約問題，事業停擺1年，成員在一審敗訴後陸續宣布回歸ADOR。ADOR今日宣布與成員Danielle中止專屬合約，並將對其家人提起法律訴訟，至於Minji則仍持續進行協商。

NewJeans成員先前因不滿閔熙珍在與HYBE的衝突中遭解任、其復職要求未被接受，主張ADOR違反專屬合約，並於去年11月宣稱合約已解除。ADOR則主張與NewJeans的合約依然有效，並於同年12月提起確認專屬合約效力的訴訟，同時申請假處分，要求在本案判決出爐前禁止成員進行獨立活動。

廣告 廣告

法院在假處分與一審判決中，均裁定ADOR勝訴。隨後NewJeans成員Haerin與Hyein於今年11月表達回歸所屬公司的意願，Hani、Minji與Danielle也相繼表態願意回歸。據《韓聯社》報導，ADOR於今（29日）發布官方聲明，已通知Danielle解除專屬合約並追究法律責任，至於Minji則仍持續進行協商。

「Hani尊重法院判決，決定繼續與ADOR合作。」ADOR稱，「至於Danielle，判斷其難以再以NewJeans成員暨ADOR所屬藝人的身分繼續合作，故已於今日通知解除專屬合約。」對於導致本次紛爭的，並在NewJean 成員離隊及回歸延宕一事中負有重大責任的Danielle家屬1人及前代表閔熙珍，將追究其法律責任。

「我們了解到，成員們長期接觸到被扭曲、偏頗的資訊，對公司產生了許多誤解，最終導致紛爭。」儘管雙方已達成共識，仍需時間徹底化解這些誤會。ADOR稱，自成員表態回歸後，公司持續進行溝通，並同步釐清與紛爭相關的事實關係，「對於紛爭過程中產生的多項爭議，日後也將另擇時機對外說明，目前正就時程與方式進行討論。」

更多鏡週刊報導

NewJeans全員回歸ADOR！ 玟池、Hanni、Danielle聲明延遲原因：有成員人在南極

一週天氣曝光「低溫探10度」 鄭明典曝1圖示警：最容易出現冬季低溫的天氣型態

北韓試射「遠程巡弋飛彈」 金正恩讚：展現戰略與反擊能力