NewJeans談判內容曝光！三成員要求閔熙珍回鍋ADOR 公司氣炸回應「保護惠仁、Hyein」

被韓媒戲稱為「傲慢3Jeans」的Minji、Hanni、Danielle，上週雖然透過媒體單方面宣示不上訴、回歸經紀公司，但ADOR至今仍沒有正面答應，就在許多人覺得奇怪之際，這兩天終於有消息指出，原來一切都卡關在閔熙珍身上！

因為3Jeans即使回去仍堅持要閔熙珍擔任製作人，問題是ADOR根本不可能答應，難怪他們說要跟Minji、Hanni、Danielle一個個商談之後再做確定，只能說雙邊的角力戰依舊暗潮洶湧。

3Jeans要求讓閔熙珍回鍋當製作人

根據《朝鮮日報》報導，上週11月12日下午，ADOR宣布Haerin（姜諧潾）、Hyein（李惠仁）決定不上訴回歸公司的前一天，早就跟四位成員面談過了，除了待在南極的Hanni之外。

韓媒原以為缺席的是喜歡慢跑的Danielle，正在南極參加極地馬拉松比賽，後經ADOR證實是Hanni去南極旅遊，因此至今還沒有面對面跟她談過，可是就算她回到韓國會有解方嗎？畢竟3Jeans都堅持非要閔熙珍不可。

事情回溯至11日，當ADOR與四名成員及其家屬談過之後，Minji和Danielle傳達想要重新開始活動，必須要有「前提條件」，然後便離開，也就是讓閔熙珍回鍋當製作人！

倒是年紀最小的惠仁和Hyein，當天稍晚回覆ADOR除了表達不上訴的意願之外，更表示即使在閔熙珍前代表缺席的情況下，也會繼續活動，只是並未告知其他成員，最終在第二天，ADOR只宣布惠仁和Hyein重回公司。

這下3Jeans著急了，據媒體分析，三人可能認為在兩位成員已離開的情況下，難以繼續法律攻防戰，於是急忙先表達回歸的意向，與其說她們真心想回到ADOR，不如說是為了規避法律風險而作出的選擇。

重點是，ADOR和3Jeans針對閔熙珍的問題仍未達成共識，才導致要不要接受三人，到現在還沒有一個定論。

尤其3Jeans上週宣布時竟挖了一個坑給ADOR，說「因為一名成員目前在南極，消息傳達延遲了，又由於ADOR方面尚未回覆，不得已只能單獨向媒體公布」，讓外界誤會ADOR故意耍小動作，導致他們更無法信任3Jeans。

而對於雙邊早在11日便已見面的消息，ADOR也回應《朝鮮日報》：「關於見面的報導是事實，但無法確認內容。」並沒有證實是否卡關在閔熙珍身上。

保護惠仁和Hyein不能讓閔熙珍回來

但如今傳聞越來越甚囂塵上，都指向3Jeans回歸的前提條件是「讓閔熙珍回鍋當製作人」，面對此一發問，ADOR一貫的既不證實也不否認，反而更助長了相關消息。

《文化日報》也報導：「據知情人士爆料，ADOR與3Jeans在『應與閔熙珍保持多大距離』上存在明顯歧見，亦有傳聞流傳三人希望閔熙珍回歸擔任製作人，當被要求說明時，ADOR僅回應稱『無法確認任何與回歸條件或協商相關的內容』。」

該報導也指出，倘若ADOR對3Jeans這種單方面的意願表達，不設條件接受的話，NewJeans屆時回歸也難以期待真正的團結，特別是年紀最小的惠仁和Hyein，已經表達不跟隨閔熙珍的意願，她當製作人很可能會對兩人造成壓力，基於保護原則，恐怕都無法回復到由閔熙珍主導的製作體制。

更別提，閔熙珍目前與HYBE仍有股東合約糾紛、出售選擇權相關等多起訴訟，矛盾依舊非常嚴重，因此外界認為ADOR再度接納她擔任製作人的可能性並不高。

況且ADOR也會擔心，3Jeans倘若回歸又對公司的製作方向指指點點，甚至消極怠惰，勢必會浮現新的爭端，到那時，外界很可能把責任全推到ADOR身上，因此ADOR必須在NewJeans全員正式回歸前，先行調整雙方的立場，化解彼此先前的芥蒂。

更有業界專家表示，如果3Jeans的回歸討論不順利，ADOR也可能先以惠仁和Hyein兩人組體制進行活動，猶如當年的男團東方神起，也是分裂成兩人組和三人組活動，現在就看ADOR是要冷凍3Jeans或是跟她們解約了。

3Jeans為何對閔熙珍「離奇」忠誠？

許多網友都覺得奇怪，3Jeans為何對閔熙珍如此忠誠？《京鄉新聞》點出原因之一，沒有閔熙珍的NewJeans，恐怕無法展現以往的音樂風格。

畢竟NewJeans大受歡迎的音樂都是經過閔熙珍之手，她作為組合的製作人，從專輯概念到音樂、宣傳方式，無一不經過她的掌控，閔熙珍甚至稱自己為「NewJeans的媽媽」，展現出深厚的情感連接。

她去年9月接受日媒採訪時更表示：「我已經規劃好NewJeans未來7年、甚至更遠的藍圖，並且有信心讓每年的專輯都帶來驚喜。」尤其追隨「閔熙珍陣營」的音樂人們，也佔據不小比重。

如今閔熙珍及其人脈，已無法再參與NewJeans的音樂，該團的音樂風格肯定發生變化，能否繼續受歡迎是一大考驗。

不過韓網論壇比較毒舌，認為NewJeans成員只有顏值沒有實力，完全是靠閔熙珍及其創意團隊，把她們「神格化」捧出來，3Jeans自己也很清楚，所以無法對閔熙珍放開手，既然沒有什麼本事，就只能緊緊抓住閔熙珍。

另有網友懷疑，3Jeans這一方支持閔熙珍的，還包括成員的父母，難道他們也都會這樣被操控嗎？因此評論區不禁懷疑，是不是牽扯到錢有雙重合約，導致3Jeans和閔熙珍分都分不開？到底他們如此死忠的原因是什麼，的確引人遐想。

閔熙珍不斷強調NewJeans五人才是完成體

至於閔熙珍針對NewJeans不上訴回歸ADOR，已經連續發表兩次立場文，內容都是尊重NewJeans，強調必須維持五人完整陣容。

她說：「從最初開始，我就是以『五名成員』為前提構建整個圖像，舉凡外貌、聲音、色彩、風格、甚至到動線，所有元素都是圍繞『五個人』整體去設計的結構，正因如此，人們才會產生熱烈反響。」

「NewJeans只有在五個人都在的時候，才能完美契合，每個人的色彩和聲音彼此呼應，組合成一個完整的模樣。既然她們已經回來了，從現在起，這五個人必須被珍惜，不必要的分裂、揣測和過度解讀，都沒有任何幫助。」

「事件的本質是對於我的否定，我希望在這個過程中不要把孩子們牽扯進去，孩子們應該被保護而不是被利用，NewJeans只有在五個人都在時才真正存在。」

然而韓網論壇並不以為然，認為把NewJeans扯進來、當盾牌利用的就是閔熙珍，結果她現在卻裝作若無其事的樣子，簡直不可思議。

