NewJeans超過期限沒上訴「ADOR確定勝訴」 繼續合約至2029年

南韓人氣女團NewJeans超過期限沒上訴，法院裁定ADOR確定勝訴，雙方合約將繼續至2029年。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

南韓人氣女團NewJeans出道即巔峰，未料2024年間因不滿經紀公司ADOR與母公司HYBE的合約，單方面宣布解約。12日傳出NewJeans成員5人回歸ADOR，而今（14）日又有消息指出，NewJeans與ADOR的官司被法院裁定NewJeans一審敗訴後，她們未在期限內提出上訴，因此ADOR確定勝訴；NewJeans與ADOR專屬合約將繼續，期限至2029年7月31日。

綜合韓媒報導，根據南韓演藝圈相關人士透露，日前法院針對NewJeans與ADOR合約官司問題，裁定NewJeans敗訴，但NewJeans成員 Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein均未在14日0時前遞交上訴書，使得雙方之間的專屬合約一審判決正式確定。法院於10月30日裁定ADOR 勝訴，認定雙方簽訂的專屬合約完全有效。而當時成員原本表示將提出上訴，但最終並未採取行動。

廣告 廣告

事實上，NewJeans成員們在上訴期限到期前，陸續以不同方式宣布回歸ADOR，12日先是成員Haerin與Hyein率先決定回歸ADOR，其餘成員Minji、Hanni、Danielle也稍晚也自行宣布回歸意願。5人回歸ADOR後，外界普遍預料她們不會再上訴；如今判決確定，象徵雙方關係正式修復，團體活動也得以重回正軌。

目前NewJeans與ADOR的專屬合約有效期限至2029年7月31日，業界預估，雙方恢復合作關係後，NewJeans應該會在2026年帶著第一張正規專輯方式回歸舞台，象徵團體全面重啟活動。

至於已離開ADOR、自行成立新公司「OKRecords」的前代表閔熙珍，也公開支持NewJeans選擇返回ADOR，並強調「昨日NewJeans成員們決定一起回歸，是經過深思熟慮與多次對話後做出的選擇，我尊重並支持這個決定。」她說，雖然經歷了許多困難，但成員們為了守護彼此再次牽起手，這勇氣非常難能可貴。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨／八旬母心碎送癱兒「去媽祖那邊…」 辯護律師揭秘：本想一起走

閃兵案偵結新北檢起訴 12 人 修杰楷、陳柏霖恐關2年以上

紀卜心「拍影片打翻食物」遭轟浪費 反嗆網友：你看電視劇會這樣問？

更多熱門影音：

黃明志涉謝侑芯命案出現大逆轉！扣押9天獲釋...檢方認「沒有證據」

胡釋安認了「提供粿粿住處」發聲明切割！ 「馬上請她搬離」范姜親上火線回應

NewJeans宣布回歸ADOR讓全網大傻眼！這三人「想回來就回來」被狙擊最嚴重