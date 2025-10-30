NewJeans輸了！法院駁回5項主張 一審敗訴確定上訴、恐背巨額訴訟費和違約金

NewJeans五位成員與Hybe旗下子公司ADOR專屬合約糾紛，一審裁決已於今天（10月30日）上午宣判，法官判定ADOR勝訴，即雙方的合約依然有效，NewJeans需要繼續履行合約義務至2029年7月31日！

同時，法院也判決本案訴訟費用由New Jeans五名成員承擔，但NewJeans方律師馬上聲明，NewJeans與ADOR的信賴關係已經完全破裂，拒絕回歸ADOR進行演藝活動，因此決定提出上訴。

NewJeans所有主張全被法官駁回

有NewJeans鐵粉特地到法院旁聽一審判決，一聽完就發現，法官沒有採納NewJeans方的任何一個主張，儘管這位粉絲仍表示堅定支持五名成員，但也感覺到ADOR再次佔據法律上的有利立場。

根據韓媒報導，法官對於NewJeans單方面宣布合約無效，的確推翻了她們訴訟的所有主張，如下：

1、專屬合約並未規定閔熙珍必須擔任ADOR代表一職，解雇閔熙珍不構成違約

NewJeans方一直強調，ADOR解除代表閔熙珍的職務屬違約行為，但在NewJeans專屬合約中，並無規定閔熙珍必須擔任ADOR代表一職，因此法官在宣判中表示：「僅憑ADOR解雇前代表閔熙珍一事，難以認定其構成專屬合約違約。」

法官也強調：「閔熙珍並非出於保護NewJeans，而是為了把NewJeans帶離ADOR展開輿論戰。」

「尤其根據閔熙珍的KakaoTalk聊天記錄，她已經事先準備了輿論和訴訟，意圖使NewJeans脫離HYBE獨立，甚至還通過NewJeans成員的父母，出面製造HYBE不公平的輿論，並會見了可能接手的投資者，因此閔熙珍的行為不能被視為試圖保護NewJeans。」

所以裁定ADOR解雇前代表閔熙珍的行為不構成違約，New Jeans專屬合約繼續有效至2029年7月31日。

2、閔熙珍被解雇代表職務仍可參與製作，公司運營能力未受損

此外，前代表閔熙珍被解雇後，原本仍可以外部董事身份參與製作，因此想要履行職務並非必須擁有代表職位。

況且，在閔熙珍離開代表職務後，管理層變動並沒有導致運營空白，或缺乏履行職務的計畫與能力。

3、沒有實質證據證明ADOR阻撓NewJeans活動

針對NewJeans提出的「信任關係破裂」主張，法院也認為：「雙方之間的信任並未破裂到無法維持合約的程度，難以視為解除專屬合約的正當理由。」

也就是說，沒有實質證據證明ADOR阻撓NewJeans活動，這從訴訟期間成員之一的Danielle，仍然出席代言品牌的日本發佈會，也可以看得出來。

4、ILLIT不能被視為複製抄襲NewJeans

法院也裁定，圍繞ILLIT的抄襲爭議「難以認定為複製抄襲」。

法官指出：「很難將女性偶像的概念等同於商標權、形象權和智慧財產權。雖然有人主張ILLIT出道時模仿了NewJeans模式，但從ADOR發郵件要求加強保密管理等行為來看，他們並非完全沒有採取相應的安全措施。」

5、Hanni提出「職場霸淩」指控，不構成人格權侵害

法院再次否認Hanni提出無視事件的霸凌指控，法官表示：「僅憑提交的證據（證據不足），難以認定Hanni從ILLIT經紀人那裡，聽到了『無視吧』等達到侵害人格權程度的言論。」

法官解釋道：「在接到問題反映後，ADOR立即向HYBE請求確認相關監控錄影，其結果是由安保政策組和事業安保組獲取了監控錄影，並且根據ADOR的請求，這二個部門仍在繼續尋找Hanni及ILLIT成員額外提供的影像。」

「由於監控影像未錄製現場聲音，即使當時場景被錄到，也不太可能錄下ILLIT的發言，綜合來看，ADOR在當時已採取了足夠措施，以確認Hanni所陳述的事實情況。」

NewJeans回應：拒絕回歸ADOR立即上訴！

NewJeans成員今天雖然都未出席，但隨著判決結果的公佈，馬上透過律師發出聲明：「不可能回歸ADOR，堅持信任關係已徹底破裂，宣佈將提起上訴。」全文如下：

今天，首爾中央地方法院對ADOR提起的針對成員們的「專屬合約有效性確認訴訟」作出一審判決，裁定專屬合約仍然有效。

成員們雖然尊重法院的判決，但鑒於與ADOR之間的信任關係已經完全破裂，不可能回到ADOR並繼續正常的演藝活動，因此，成員們將對一審判決立即提起上訴，並希望上訴法院能夠全面審查此前的事實情況以及專屬合約解除的法律依據，作出公正合理的明智判決。

最後，成員們向長期以來耐心等待並堅定支持她們的粉絲們，致以最誠摯的感謝。

至於ADOR也發聲明表示，希望五名成員能冷靜思考這個判決，迎來新階段的NewJeans，他們已完成了正規專輯的準備工作，只等待時機發行，期待NewJeans能盡快回到粉絲身邊。

合約糾紛二審勝訴機率較高？

不過NewJeans寧死不屈的意志，似乎仍然強烈，倘若二審繼續維持原判，成員除了必須履行合約至2029年7月31日，擅自活動還需支付每人每次10億韓元的違約金，並且承擔訴訟的所有費用。

此外，ADOR曾透露NewJeans的違約金上限為6000億韓元（約台幣130億元），儘管這並非法院認證的數字，但也不可能更少。

或許粉絲會有些氣餒，但根據媒體分析，一審失敗並不意味著結束，二審將聚焦法律程序公正性，只要提交新證據和補充論點，加諸公眾輿論和專家意見等一切資訊，仍有勝訴的可能性。

因為在韓國音樂界有很多歷史案例都顯示，合約糾紛的判決結果在二審被推翻的機率較高，尤其兩次審判的法官和法庭都不同。

比較可惜的是，這場官司漫漫長路，勢必將蹉跎NewJeans更上一層樓的青春時期，在K-POP更新換代那麼快的行業，再過4年五名成員已經21-25歲，屆時恐怕已經物換星移。

還有網友大罵閔熙珍，明明是她自己跟HYBE鬧翻想落跑，卻要拖著NewJeans打輿論戰，如今她已經美美宣佈開新公司，去培植下一個新團，卻害得NewJeans一路走到黑不肯回公司，真是害人不淺。

