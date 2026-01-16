NewJeans退團後再發聲！Danielle開新帳號 突發長文：沒能說出口的信

記者王培驊／綜合報導

NewJeans的成員Danielle需要賠償431億韓元的違約金。（圖／翻攝自IG）

南韓女團NewJeans前成員Danielle，在捲入與所屬公司ADOR的合約爭議、並正式遭到退團後，首度透過Instagram向粉絲吐露心聲。她於16日在個人SNS公開一封題為「沒能傳達的信」的親筆信，對NewJeans粉絲團名「Bunnies」真情告白，字裡行間流露出動盪心境與對未來的期許，也再次提及對成員們不變的情感。

Danielle在信中一開始便溫柔問候：「Bunnies（官方粉絲名），你們過得好嗎？」她坦言，放下過去並不是一件容易的事，但現在更想暫時把那些已經發生的事情放在一旁，專注於真正重要的東西，「我們的心、我們的夢，還有即將迎來的溫暖日子。」

廣告 廣告

Danielle日前開直播和粉絲互動。（圖／翻攝自IG）

她也感性回顧一路以來粉絲的陪伴與支持，「這段時間，你們等我、為我加油、溫柔地抱緊我，我真的非常感謝。其實我很想你們，但不管怎麼找詞語，都沒辦法完整表達我的真心。」Danielle直言，正是粉絲的愛，讓她在無數困難中撐了下來，「在我失去勇氣的時候，給了我重新站起來的力量，也讓我明白什麼才是真正重要的事。身邊有這樣溫暖又可靠的粉絲，對我來說是非常大的祝福。」

她也坦承，自己很清楚「在艱難的時刻仍選擇相信、等待一個人，從來都不是理所當然的事」，因此內心常懷著感激與歉意，「有時也會覺得，自己好像沒能把你們給我的愛完整地回報。」面對外界的混亂與各種猜測，Danielle並未多談細節，但語氣堅定表示：「現在很多Bunnies可能感到困惑、也有很多疑問，我無法立刻說清楚一切，但有一件事我可以確定地說，我的心所向的地方，從來沒有改變。」

信中最引發關注的，是她再次提及NewJeans其他成員。Danielle寫道：「Minji、Hanni、Haerin、Hyein是我第二個家人。或許我們一起行動的時間錯開了，但沒有任何事情能把我們分開，那份羈絆，是這個世界上獨一無二、無法被視為理所當然的存在。」她也強調，即使未來仍會面對困難，「我們也會彼此守護、繼續往前，那對我來說是最重要的事。」

談到自身狀態，Danielle坦言仍會感到不安與害怕，但她選擇在其中尋找好的部分，「不只是為了我自己，也是為了我所愛的所有人。」她以一句話為自己打氣：「困難的時刻不是『不可能』，而只是『還需要一點時間』。」信件最後，她向粉絲送上祝福，希望大家能把每一天都當作全新的開始，在「今天這份禮物裡，感受到小小的快樂、新的勇氣，還有滿滿的愛」，並深情表示：「真的很期待再次見面，一起笑、一起聊天。謝謝你們一直陪在我身邊。」

此外，Danielle也透露自己已開設新的IＧ帳號，未來將慢慢分享這一年來所看見、感受到與學到的事，邀請粉絲隨時來找她。回顧整起事件，NewJeans自2024年起便捲入與ADOR之間的專屬合約糾紛。2024年8月，HYBE解除時任ADOR代表閔熙珍職務後，NewJeans五名成員曾向公司提出解約要求。2025年10月，法院在ADOR提起的「專屬合約有效確認訴訟」一審中判定合約須維持有效。

判決後，2025年11月12日，Haerin與Hyein率先表達回歸ADOR的意願，數小時後Minji、Hanni與Danielle也對外表示有意回歸，但並未事先與公司完成協調。最終，ADOR於同年12月29日公告，已正式通知Danielle解除專屬合約，並對其本人、家屬以及前代表閔熙珍提起違約金與損害賠償訴訟，金額高達約431億韓元。目前，Hanni已確定留在ADOR，Minji仍持續與公司協商中，而Danielle則在風波之中，選擇透過一封親筆信，向粉絲與過去告別。

更多三立新聞網報導

不甩和柾國戀情風波！Winter官宣「再添新身分」 喊：第一次太有感

恐怖神作再進化！《28年毀滅倒數》續集超驚悚 挑戰人性最黑暗篇章

女神拍片「寒夜挖墳體力透支」！親曝片場心酸 她喊：幸好有韓韶禧

周湯豪成都場「被迫延期」！病倒吊點滴照曝光 親致歉：打針吃藥都沒好

