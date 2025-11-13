NewJeans「分家」Haerin、Hyein宣布回歸ADOR

韓國知名女團NewJeans與經紀公司ADOR的合約糾紛出現新進展。在上個月一審敗訴後，經紀公司於11月12日發表聲明，宣布成員Haerin與Hyein決定回歸公司，遵守專屬合約。這是相隔將近一年後，兩位成員與經紀公司首次破冰和解。此舉也為這個陷入長期合約爭議的團體帶來新的變數，讓粉絲對於能再次聽到這兩位成員歌聲的可能性燃起希望。

Haerin及Hyein宣布回歸ADOR。

NewJeans與ADOR之間的合約爭議可追溯至去年11月28日，當時成員們召開記者會，宣布要與經紀公司ADOR解除專屬合約。然而ADOR堅持雙方合約仍然有效，並於12月5日向法院提起訴訟。經過漫長的法律程序，今年10月30日法院一審判決NewJeans敗訴。

就在上訴日前一天，團體內年紀較小的Haerin與Hyein做出了不同於其他成員的選擇。ADOR在11月12日下午發表聲明表示，Haerin和Hyein表明希望繼續與ADOR展開活動。兩位成員和家人經過深思熟慮並與ADOR討論後，決定尊重法院判決並遵守專屬合約。ADOR也承諾會盡最大努力確保Haerin和Hyein能夠順利展開日後的演藝活動。

而NewJeans的其他三名成員Minji、Hanni和Danielle是否會繼續上訴或採取其他行動，目前尚未明朗。對許多粉絲而言，最大的期望仍是能夠再次看到NewJeans五位成員合體的畫面，希望這樣的場景不會從此成為歷史。

