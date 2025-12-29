NewJeans「完整體回歸」確定破局 ADOR宣布：與Danielle解約

南韓 / 武廷融 綜合報導

南韓人氣女團 NewJeans 與經紀公司 ADOR 發生合約糾紛告上法院，日前法院宣判 ADOR 勝訴，NewJeans 成員 Haerin 和 Hyein 則確定將回歸 ADOR ，而另外3名成員也跟著宣布，將會回歸公司。今(29)日又有新進展，ADOR發出聲明，宣布正式終止與成員Danielle專屬合約，並對Danielle的家屬及前CEO閔熙珍提告。另外，成員Hanni確認將會繼續活動，Minji則還在協商中。

NewJeans與經紀公司ADOR合約糾紛有新進展，隨著ADOR日前確認Haerin和Hyein將會繼續活動後，今日ADOR再度發出聲明，表示在與Hanni和其家人回到韓國，並與公司進行了長時間、深入的對話，過程中Hanni回顧過去發生的事情，並以更客觀的角度看待整個狀況。經過真誠的溝通後，Hanni 決定尊重法院的裁定，並繼續與 ADOR 一起活動。另外Minji 目前也正在與 ADOR 進行協商，雙方持續透過對話加深彼此的理解。

不過，Danielle方面，ADOR 認為她已難以同時以 NewJeans 成員及 ADOR 藝人的身分繼續合作，因此於今日正式通知她終止其專屬合約。此外，ADOR表示，將對Danielle家庭中的一名成員，以及前 CEO 閔熙珍追究法律責任，ADOR認定兩者對於本次紛爭的發生、NewJeans 的離開及回歸延宕負有重大責任。

ADOR在聲明中強調，經過溝通後，ADOR 理解到成員們長期暴露在被扭曲且帶有偏見的資訊之中，這導致她們對公司產生許多誤解，最終引發了此次紛爭。ADOR表示已經與藝人達成共識，需要時間釐清這些誤解，才能重新獲得粉絲與大眾的喜愛，未來也將正式作出說明，目前正在討論合適的時機與形式。

