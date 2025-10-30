NewJeans一審敗訴！法院判「合約有效」 成員發聲：將提上訴

▲ (圖/翻攝自 newjeans_official)

南韓 / 武廷融 綜合報導

南韓女團NewJeans（NJZ）和其製作人閔熙珍與公司HYBE、ADOR爆發合約糾紛並告上法院，引發各界關注。韓國法院今(30)日作出一審判決，認為「僅以解任閔熙珍難以認定 ADOR 違約，ADOR專屬合約依然有效」，判NewJeans敗訴。NewJeans成員則透過律師表示，將提起上訴。

知名南韓女團NewJeans和其經紀公司HYBE、ADOR在2024年爆發合約糾紛，今日一審判決終於出爐，韓國法院認為「僅以前代表閔熙珍遭解任，不足以認定ADOR違反合約，NewJeans與ADOR的專屬合約仍有效」，確定NewJeans敗訴。據了解，NewJeans與ADOR的專屬合約有效至2029年7月。

廣告 廣告

對此，NewJeans成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin 和 Hyein透過律師團對發表聲明，強調成員們雖尊重法院的判決，但仍認為與ADOR之間的信任已經完全破裂，不可能再回到公司並繼續正常的演藝活動。因此，成員們將針對一審判決提出上訴，並希望上訴法院能夠全面審查有關終止專屬合約的事實與法律原則，以作出明智的判斷。

原始連結







更多華視新聞報導

ADOR正式提告「合約仍有效」 喊話NewJeans：一起相伴的立場沒變過

敗訴Ador！ NewJeans接受雜誌訪問一度哽咽

NewJeans遭裁定仍屬ADOR藝人 首爾法院：成員不得獨立活動

