NewJeans一審敗訴！繼續遭冷凍「違約恐賠50億韓元」
南韓大勢女團NewJeans 2022年出道後，以Y2K懷舊風格及R&B曲風迅速竄紅，然而，2024年爆發經紀公司ADOR開除前代表閔熙珍的爭議，致使NewJeans成員相當失望，並自行宣布與ADOR解約。如今合約官司長達近1年，30日一審宣判NewJeans敗訴，代表團體全員續留原公司，意味NewJeans恐繼續被冷凍。
綜合韓媒報導，NewJeans與ADOR歷經合約糾紛長達11個月，30日上午韓國法院終於做出一審判決，認為僅憑解僱閔熙珍為由，難以認定ADOR違約，且閔熙珍自稱「保護NewJeans」的說法，反而使團體陷入官司，「難以認定其行為與維護團體利益直接相關」，因此最終宣判ADOR勝訴，ADOR得維持與NewJeans的專屬合約。
然而，判決結果曝光後，NewJeans方面火速宣布將提出上訴，「成員們尊重法院的判決，但鑑於與ADOR信任關係的徹底破裂，重返ADOR並繼續進行正常演藝活動已不可能」，期望法院能全面審查有關終止合約的事實和法律原則，並做出明智決定。
NewJeans 2024年多次向ADOR公開喊話，表達復職閔熙珍的訴求，卻未能改變公司決策，於是同年11月29日NewJeans透過直播宣布終止合約，隔月ADOR提出合約有效性的訴訟。審判期間，法院還裁定禁止5位成員獨立活動，且違約時每位成員每次演出恐須付10億韓元（約新台幣2158萬元）賠償，因此外界推測，NewJeans目前仍難以回歸大眾視野。
