NewJeans Danielle搬炭做公益 下山才知被ADOR解約了

NewJeans 成員Danielle遭ADOR正式宣布解除專屬合約並提告，同一天她正在公益活動揮汗搬媒炭。（網路圖片）

韓國女團NewJeans與所屬公司ADOR的合約風波延燒近一年，昨（29日）ADOR正式宣布與成員Danielle解除專屬合約並提告。而同一天，Danielle被曝光現身公益活動，搬煤炭的畫面在網路瘋傳，意外成為事件焦點。

網友表示Danielle全程面帶笑容，還分送餅乾糖果，合照要求也來者不拒。（網路圖片）

有網友在社群「NewJeans Gallery」發文表示，自己當天與Danielle一同參與煤磚志工活動。照片中，她戴著毛帽與口罩，身穿深色服裝，全程默默搬運煤磚，連續投入約兩小時，被形容是「讓人很放心的隊友」。該網友也提到，Danielle完全沒有流露情緒，直到活動結束下山後才從新聞得知她已收到解約通知。

更讓人意外的是，Danielle在活動結束後還主動分送餅乾與巧克力，耐心答應所有合照與簽名請求，全程面帶笑容。據了解，她當天是與歌手Sean一同參與「讓大韓民國溫度上升1度」煤磚志工活動，其實早在本月22日，她就曾和Sean一起做過相同的公益行程，Sean當時也在IG分享她揹著煤磚、滿頭大汗卻說「很幸福」的瞬間。

NewJeans與公司ADOR的官司一天未了，歌迷要再看到她們唱跳的日子遙遙無期。（網路圖片）

另一方面，ADOR於同日發聲明表示，在法院判定專屬合約有效後，曾與成員及家屬多次溝通，Hanni決定回歸，Minji仍在討論中，但公司判斷Danielle已難以繼續以NewJeans成員身分合作，因此通知解約，並將針對違約與相關人士提起法律行動。隨著畫面中安靜搬煤的身影曝光，Danielle的近況也與現實的法律戰形成強烈對比。

