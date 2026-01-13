NewJeans Danielle退團後首開直播！情緒潰堤談未來 預告個人活動重啟

Danielle在退出NewJeans後，12日晚上首次在自己的IG和YouTube頻道開直播，期間她多次哽咽表示，自己為了與成員並肩一直戰鬥到最後，而且不停提到「Bunnies」（NewJeans官方粉絲名），可以看到她希望粉絲不要離開她的心意。

不過Danielle也強調，這次退團是一個「新的開始」，已經預示著個人事業的重啟，未來她可能先通過音樂或日常生活，跟大家分享自己的訊息，儘管尚未公布具體計畫，但也算給粉絲打了一劑強心針。

這不是結束而是開始

Danielle開直播前，她的法律團隊就先在X推特上解釋：「此次直播是為了與粉絲們進行純粹的溝通交流，與任何訴訟事項無關。」因此一般認為，Danielle的直播重點可能是想要「固粉」。

廣告 廣告

Danielle在9分鐘直播中，不停強調「Bunnies」的支持對她有多重要，她說：「一提到Bunnies，我最先想到的是你們的眼神，在舞台上與你們對望的那一瞬間，感覺就算音樂停止了，我們的心仍然連在一起，以前那段記憶如今仍靜靜地支撐著我，光用『謝謝你們等我』這句話還遠遠不夠，Bunnies一直都在那裡，那份溫暖長久留在我心裡。」

至於和NewJeans的關係，Danielle也解釋說：「為了能和成員們在一起，我一直拚盡全力戰鬥到了最後，這個事實將一直留在我心中，即使在其他位置，我也會以同樣的心情，作為Bunnies也作為家人繼續下去，我的心中永遠都會有Newjeans。」

然而最重要的是，Danielle也點出這是一個新的開始，她說：「目前還有很多事情仍在處理過程中，關於訴訟以及所有你們好奇的事情，當時機成熟時，我會向大家更新說明正在發生的事情，以及訴訟進程。」

她也提到：「這不是結束而是開始，在未來的日子裡，無論是音樂、沉默，還是那些微小的瞬間，我都想用真實又美好的方式跟你們分享。」相信以後粉絲們多多關注Danielle的IG和YouTube頻道，將可以得知更多訊息。

Danielle直播時多次哽咽：

Danielle加入YG旗下子公司？

至於網友對於此次直播的反應則呈現兩極，有人表達對Danielle的支持和應援，同時也反擊酸民，不過更多人認為這是她自己造成的，不值得同情，甚至覺得是家長的貪心和無知，害得Danielle淪落到這步田地。

也有許多網友討論Danielle所謂「新的開始」是什麼意思？這不得不令人想到她接下來的去處，尤其是之前經常和Danielle一起跑步的YG理事Sean！

去年在NewJeans與ADOR訴訟期間，其他成員幾乎都沒有公開露面，唯獨Danielle比較不一樣，時常可以看到她與Sean和朴寶劍一起跑步，眾所周知，朴寶劍的經紀公司也是YG旗下子公司THE BLACK LABEL，因此很難不讓大家聯想到，Danielle和他們互動這麼多，難道是為了去THE BLACK LABEL鋪路嗎？

有網友指出，任時完當時也是跟Sean跑著跑著，就與THE BLACK LABEL簽了約，似乎只要是Sean「跑步團」的一員，加入YG旗下子公司的機會就很大。

而且說巧不巧，以前跟Danielle簽約代言的品牌Omega和Celine，後來也都從Danielle轉而改跟朴寶劍合作，甚至Danielle被ADOR開除當天去當木炭志工，也是跟Sean在一起，THE BLACK LABEL的工作人員更習慣性地照顧Danielle。

一切的一切都令人感覺Danielle應該很有底氣，即便離開NewJeans，將來也會有不錯的東家支持她。

Danielle去年經常和YG理事Sean（左）、朴寶劍跑步。（翻攝jinusean3000 IG）

更多影劇娛樂相關：

Wanna One 2026回歸倒數！合體再拍團綜《Wanna One GO》姜丹尼爾無法全程參與引關注

70位娛樂圈專業人士評選！2026年必追大爆韓劇TOP 3 宋慧喬、IU搶第一

NewJeans恐再少一人！Minji動向曝光 ADOR內部討論外流「3Jeans」浮上檯面