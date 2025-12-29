NewJeans Danielle遭踢出團！ADOR證實提告 團體活動確認5缺1

（記者張芸瑄／綜合報導）南韓人氣女團 NewJeans 隨著合約風波持續延燒，今（29）日由所屬公司 ADOR（HYBE 子公司）發出重大聲明，宣布與成員 Danielle 終止專屬合約，並將對其家人提起法律訴訟，團體組合確定 5 人變 5 缺 1。

圖／今（29）日由所屬公司 ADOR（HYBE 子公司）發出重大聲明，宣布與成員 Danielle 終止專屬合約。（翻攝 IG／＠danielle.njz_）

ADOR 今日發出官方聲明指出：「Danielle 作為 NewJeans 成員以及本公司所屬藝人，已無法繼續合作，因此自今日起解除其專屬合約。對於引發多起爭議、導致 NewJeans 回歸延遲並造成嚴重影響的 Danielle 家人以及前代表閔熙珍，我們將依法追究相關法律責任。」

綜合韓媒報導，NewJeans 去年 11 月曾單方面宣布終止與 ADOR 的專屬合約，並計畫以獨立身份活動，此舉引發雙方鬧上法院。經過一審判決後，ADOR 勝訴，成員 Hyein 與 Haerin 已正式回歸公司；至於 Hanni、Danielle 與 Minji 則曾共同發聲表示想回到 ADOR，但公司公開回應表示「正在確認三人回歸聲明的真實意圖」。

隨後經過多次溝通與協調，Hanni 表示尊重法院判決，已決定與 ADOR 繼續合作；然而 Danielle 與公司間的矛盾未能有效化解，最終雙方決定結束合約關係；而 Minji 的回歸仍在討論中，尚未有定案。

此消息一出立刻在粉絲圈與韓國娛樂圈引發熱議，不少網友表示期待 Minji 回歸，也關注 Danielle 與公司後續可能的法律爭議與動向。

