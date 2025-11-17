NewJeans「Hanni」在南極缺席會議 ADOR將個別面談

南韓 / 林彥廷 綜合報導

南韓女團NewJeans在歷經一年的專屬合約糾紛後，11月12日ADOR發布聲明，表示成員Haerin與Hyein將回歸ADOR，隨後另三名成員Minji、Hanni、Danielle也自行發出聲明表示決定回歸ADOR，消息曝光後引發高度關注，而三人聲明中還提到「因有一位成員在南極」也讓網友們狂猜身分，如今曝光是當時在海外的Hanni。

NewJeans5名成員回歸引發娛樂界高度關注，其中Minji、Hanni、Danielle發布的聲明中，「一位成員在南極」也引發熱烈討論，不少網友紛紛推測是喜愛馬拉松的Danielle前往南極參加比賽，各種迷因也隨即曝光。

廣告 廣告

而根據《Star News》報導，先前缺席代表面談的成員是 Hanni，她因為當時正在海外停留，未能參加 11 日由 ADOR 李道京代表與 NewJeans 成員以及監護人之間的面談。據悉，該次會面討論了成員回歸公司活動的前提條件與要求等事項，而 Hanni 以身在海外為由表示無法出席。

因此，經紀公司方推測，先前在三名成員宣告回歸時引發話題的「身在南極的成員」指的正是 Hanni，計畫等 Hanni 回國後再進行個別面談。

原始連結







更多華視新聞報導

ADOR正式提告「合約仍有效」 喊話NewJeans：一起相伴的立場沒變過

NewJeans解除ADOR專屬合約 稱沒理由付天價違約金

NewJeans成員Haerin、Hyein將回歸經紀公司 ADOR：兩人決定遵守專屬合約

