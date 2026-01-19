AI進入新聞室 (Newsroom)已經不是新鮮事，但大多仍停留在實驗階段。不過，由媒體大亨魯柏·梅鐸 (Rupert Murdoch) 掌舵的新聞集團 (News Corp) 顯然打算玩真的。

新聞集團再擁抱AI！簽下新創Symbolic.ai，道瓊通訊社將率先導入自動化新聞輔助系統

新聞集團近日宣佈與相對低調的AI新創公司Symbolic.ai簽署一項重大協議，準備將其AI平台導入旗下的財經新聞重鎮——道瓊通訊社 (Dow Jones Newswires)。

eBay前執行長與Ars Technica創辦人聯手打造

雖然Symbolic.ai這家公司的名字在科技圈可能還不夠響亮，但其創辦團隊卻是大有來頭。該公司由eBay前執行長Devin Wenig與知名科技媒體Ars Technica共同創辦人Jon Stokes聯手創立。

新聞集團旗下擁有《華爾街日報》 (The Wall Street Journal)、《紐約郵報》 (New York Post)，以及MarketWatch等重量級媒體資產。根據雙方協議，道瓊通訊社將成為首波採用Symbolic.ai平台的單位。

不只是寫稿，更強調「生產力」提升

Symbolic.ai強調，其平台的設計初衷是「協助生產高品質的新聞與內容」，而非單純的自動生成文章。官方數據宣稱，該工具在處理複雜的研究任務時，最高能帶來90%的生產力提升。

具體應用上，這套平台將介入編輯工作流程的各個環節，目標讓作業更有效率。其功能涵蓋：

• 電子報 (Newsletter) 製作

• 音訊轉錄 (Audio transcription)

• 事實查核 (Fact-checking)

• 標題優化 (Headline optimization)

• SEO建議

從「賣資料」到「用工具」

新聞集團近年來對AI的態度相當開放且積極。早在2024年，該集團就與OpenAI簽署了一項為期多年的合作協議，授權其新聞內容供OpenAI訓練模型。而在去年11月，新聞集團更透露有意將內容授權給更多AI公司。

此次與Symbolic.ai的合作，則標誌著該集團從單純的「內容授權方」，進一步轉變為AI工具的「深度使用者」。

分析觀點

這項合作案最有趣的點，在於Symbolic.ai的創辦人背景，Jon Stokes是資深科技媒體人，他懂新聞室的痛點；Devin Wenig則有大型電商平台的營運經驗。這兩人的結合，意味著Symbolic.ai可能比一般的通用型AI (如ChatGPT)更懂得媒體需要什麼——不是胡亂生成一篇充滿幻覺的假新聞，而是幫記者處理最花時間的逐字稿、數據整理與SEO下標。

對於道瓊通訊社這類講求「速度」與「精準度」的財經媒體來說，導入AI輔助是必然的趨勢。金融新聞往往涉及大量的財報數據與即時快訊，如果AI能先幫忙消化90%的基礎研究工作，記者就能將精力花在更有價值的深度分析上。這也預示了未來新聞業的競爭門檻：會用AI的媒體，以及不會使用AI的媒體，在產出效率上將會拉開巨大的鴻溝。

