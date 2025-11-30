Newtalk新聞二屆流量營隊 吳崢分享政壇第一線實戰經驗

吳崢與大學生面對面分享選戰經驗。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] Newtalk新聞第二屆【流量政治學：短影音新勢力養成營】今(30)日於高雄商旅進行第二天課程，民進黨發言人吳崢受邀南下與大學生面對面交流，以「政治說話術：從幕後發言到輿論操作」為題，分享他在政壇第一線的實戰經驗，解析發言人如何在媒體鏡頭前拿捏語氣、節奏與立場，同時在輿論場中精準傳遞訊息、化解危機。

吳崢的祖父母於1949年隨國民黨政府來台，自野草莓運動開始關心台灣選舉，為政治組織「民主鬥陣」發言人及「二〇四六台灣」、「這個世代連線」成員，在太陽花學運中擔任媒體組組長而為人所知。曾任時代力量籍的立法委員林昶佐助理、時代力量發言人、台北市議員林亮君特別助理，2019年11月退出時代力量。2018年及2022年兩次參選台北市第三選舉區(松山、信義區)議員，均以些微差距落敗；2023年5月獲民進黨徵召參選新北市第八選舉區立法委員，最後未能當選；2024年1月接任民進黨新聞輿情部主任兼發言人。

出身家庭外省的他，少時接觸的書籍多有中國民族主義色彩，政治立場一度傾向中國國民黨，後來對台灣民主化與近代政治發展產生興趣，開始參與社會運動，認為「台灣的問題在於國民黨黨國體制與裙帶資本主義」，此後政治立場開始與家庭分歧。

吳崢說，作為一名公眾人物，與外界溝通最難的一關是先決定要說什麼，與其執著於「怎麼說」才能被聽見，發揮影響力，真正該問的是自己的核心價值是什麼？沒有核心價值，不管說什麼，永遠就只是噪音。在資訊爆炸的世界，人很容就迷失在無盡的細節裡，自己必須先有一個大膽的假說，才知道要觀察、驗證什麼，這也就是所謂的核心價值，它是一個人看世界的角度，以及個人希望被世界看見的重點，沒有假說，所有資訊都只是雜訊。吳崢說，自己的核心價值就是「抗中保台」，接觸公眾事務11年來，過程中一系列的選擇，均是以此作為角色扮演的檢視標準。

吳崢指出，任何有好內容的個體，都有潛力觸及過去只有大型媒體才能達到的受眾規模，就算沒有背景的政治素人，憑藉獨特的論述和風格，也能和資源雄厚的對手一較高下。另外，好的內容也能突破同溫層的限制，不用負擔鉅額廣告和看板費用，同樣可以讓選民認識一位政壇新人。

至於如何凸顯自己的品牌，吳崢說這就牽涉到是大宗商品還是產品了，也關係到自己到底有沒有機會，所謂大宗商品例如媒礦、石油，彼此之間沒有差別，在政治上就是指那些言論空洞、面貌模糊的人，而產品就是具有獨特賣點與識別度的東西，在市場上更容易被人看見，從政者當然要成為有特色的產品而不僅僅是大宗商品。

吳崢說，想獲得公眾目光，就必須付出代價，包括巨大的心理壓力、永不間斷的公開檢視、系統性的網軍側翼攻擊、惡意的輿論操弄與抹黑，而要獲得他人的關注，願意花時間聽你說話，靠的就是定位，在一個資訊過載的時代，一個人要留下給外界印象，讓別人注意到你，往往不會因為更好被記住，而是因為不同而被記住。

他解釋面對來自四面八方的大量資訊，人的心智會自動將每個品類的選項簡化成一個階梯，通常只容得下兩三個位置，第四名以後等於不存在，事實上很多情況下，甚至連第二名都不存在，例如很多人可能都知道第一個登上月球的太空人是阿姆斯壯，但99%的說不出第二個是誰，同樣的，大家從小就知道世界第一高峰是聖母峰，但第二高是哪座？幾乎沒有人知道。所以吳崢說，如果不是第，就創造一個新品類，讓自己變成第一。

從幕後的策略擬定到前線的即時回應，吳崢將帶領聽眾看見政治語言背後的邏輯與攻防，理解「說話」如何成為影響社會氛圍的力量。他提示千萬不要在對手所設的框架下回應事情，而是要反守為攻，引導回自己設定的議題。

吳崢在Q&A回答同學提問時表示，台灣從威權到民主是寧靜革命，所以才會透過一次次選舉落實，是因先有矛盾才產生對立，而不是因為對立引起矛盾，在國家認同上，大部分人都認為自己是台灣人，但仍有國民黨認為自己是中國人，台灣是中國的一部分，這是在內戰或面臨國家重大轉型時才會有的，就像美國獨立戰爭時，有三分之一的人自認是美國人，三分之一自認是英國，三分之一沒有意見，但戰爭結束後，國家意識才逐漸凝聚。

