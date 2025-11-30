Newtalk新聞流量政治學營隊壓軸出場 李明璇自嘲：有吸引網軍出征的體質

李明璇自嘲有吸引網軍出征的體質。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] Newtalk新聞第二屆【流量政治學：短影音新勢力養成營】今(30)日於高雄商旅進行第二天課程，國民黨前美女發言人李明璇擔任壓軸場講師，一出場即受到同學們歡迎，外型亮麗的她，雖然已經是一個孩子的媽，但和年輕人之間沒有距離，以「形象打造與數位敘事:從幕後策略到公共說服」為題，輕鬆閒聊自己經營社群與參與選舉的甘苦談。今年營隊在進行小組競賽分組討論及成果發表，並由Newtalk新聞董事長杜耀仁親自頒獎後圓滿落幕。

廣告 廣告

李明璇在2018年10月30日，主持中國國民黨高雄市長候選人韓國瑜在台北市舉辦的「北漂青年座談會」一砲而紅，韓國瑜當選後，以25歲之齡出任高雄市政府有史以來最年輕的市政顧問。2021年9月26日，以全國第一高票連任國民黨全國黨代表，11月8日出任中國國民黨發言人。

2023年2月，李明璇表態有意投入2024年立法委員選舉，包括板橋東區、板橋西區或其他艱困選區，但老將林國春登記參選，她宣布不投入板橋西區立委初選，並向黨中央請纓到艱難選區參選，5月3日接受國民黨徵召參選高雄市第八選舉區(前鎮、小港、旗津)立法委員，以正向積極的形象掃街，最後雖不敵民進黨尋求連任的賴瑞隆，但在沒有成立競選總部的情況下打了漂亮的一仗，拿下8萬2,602票，得票率接近4成，也算不錯的成績。

李明璇表示，她所有的社群貼文都是自己做，IG則是秘密花園，分享個人的心情，臉書經營比較成功，題材以時事與政治為主，包括選立委時掃街拜訪選民時，也會開直播，但這樣其實有些風險，現場碰到的可能有不同政立場的人。她也笑著自我解嘲說，自己可能有吸引網軍出征的體質，發文常會被罵得很慘。她說其實社群發文不是看說什麼內容，而是看完之後的感受，她自己深刻覺得社群不是理性空間，而是情緒的市場。

近日政府陸續向全國家戶發送新版「全民國防手冊」，李明璇拿到手冊後發文最好笑的在第19頁「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」，也稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」，卻遭轟國民黨整天想要投降，李明璇回擊，綜觀歷史，美國的韓戰、越戰，日本的二戰，如果秉持著永不言敗，後續會有多大的犧牲和損失，不投降從來都不是一個負責任的政府該做的，守護人民才是。

李明璇也表示，《台灣全民安全指引》手冊已印出紙本實體，內容卻放了近10個QR Code要求民眾下載APP，但第2頁又提醒遇到危機時可能會斷電、斷訊，讓她質疑當戰爭真來臨時，到底要如何進行掃描？她對於印製手冊沒有意見，因為長輩不一定會使用手機，有紙本可以直接看，確實相當直觀，但內容應該要淺顯易懂，且老百姓真正要的不是這種手冊，而是能避免戰爭、守護和平的政府。

有學員提問李明璇本身是鳳山人，為什麼選擇到台北松山、信義區選議員，她回應本屆立委選舉拿下可當選七、八席議員的票數，如果留在原選區議員唾手可得，但她當初獲徵召到高市第八選區選立委前，曾發下重誓，承諾該選區國民黨議員，選後絕不會留下選議員，這次會到松信區選，是因為該選區席次多，有三席議員空間，而且對黨內同志衝擊最小。

也有學員問當初為什麼會跟著韓國瑜團隊，李明璇說韓國瑜台上講話與台下一模一樣，很敬佩他也很喜歡他，跟自己也很像。她也表示，前國民黨中常委何鷹鷺言行完全是害群之馬，無視台灣主流民意，既然自行退黨，祝福快走不送，不管何鷹鷺，還是王義川，都不是應該被鼓勵的聲音，兩種極端都離人民很遠，不同方向，卻一樣愚蠢、白目。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高雄與青年學子對談 矢板明夫：「2027兩岸終須一戰」只是媒體標題

Newtalk新聞「第二屆流量政治學營隊」移師高雄 陳其邁勉大學生勿忘理想

台下學員熱情互動。 圖：孫家銘攝

學員排隊請李明璇(左一)簽名。 圖：孫家銘攝

學員與李明璇(中)合影。 圖：孫家銘攝

學員與李明璇大合影，也宣告Newtalk新聞第二屆流量政治學營隊活動落幕。 圖：孫家銘攝