新頭殼

Newtalk新聞流量政治學營隊壓軸出場 李明璇自嘲：有吸引網軍出征的體質

Newtalk新聞 |孫家銘 高雄市報導
李明璇自嘲有吸引網軍出征的體質。 圖：孫家銘攝
李明璇自嘲有吸引網軍出征的體質。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] Newtalk新聞第二屆【流量政治學：短影音新勢力養成營】今(30)日於高雄商旅進行第二天課程，國民黨前美女發言人李明璇擔任壓軸場講師，一出場即受到同學們歡迎，外型亮麗的她，雖然已經是一個孩子的媽，但和年輕人之間沒有距離，以「形象打造與數位敘事:從幕後策略到公共說服」為題，輕鬆閒聊自己經營社群與參與選舉的甘苦談。今年營隊在進行小組競賽分組討論及成果發表，並由Newtalk新聞董事長杜耀仁親自頒獎後圓滿落幕。

廣告

李明璇在2018年10月30日，主持中國國民黨高雄市長候選人韓國瑜在台北市舉辦的「北漂青年座談會」一砲而紅，韓國瑜當選後，以25歲之齡出任高雄市政府有史以來最年輕的市政顧問。2021年9月26日，以全國第一高票連任國民黨全國黨代表，11月8日出任中國國民黨發言人。

2023年2月，李明璇表態有意投入2024年立法委員選舉，包括板橋東區、板橋西區或其他艱困選區，但老將林國春登記參選，她宣布不投入板橋西區立委初選，並向黨中央請纓到艱難選區參選，5月3日接受國民黨徵召參選高雄市第八選舉區(前鎮、小港、旗津)立法委員，以正向積極的形象掃街，最後雖不敵民進黨尋求連任的賴瑞隆，但在沒有成立競選總部的情況下打了漂亮的一仗，拿下8萬2,602票，得票率接近4成，也算不錯的成績。

李明璇表示，她所有的社群貼文都是自己做，IG則是秘密花園，分享個人的心情，臉書經營比較成功，題材以時事與政治為主，包括選立委時掃街拜訪選民時，也會開直播，但這樣其實有些風險，現場碰到的可能有不同政立場的人。她也笑著自我解嘲說，自己可能有吸引網軍出征的體質，發文常會被罵得很慘。她說其實社群發文不是看說什麼內容，而是看完之後的感受，她自己深刻覺得社群不是理性空間，而是情緒的市場。

近日政府陸續向全國家戶發送新版「全民國防手冊」，李明璇拿到手冊後發文最好笑的在第19頁「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」，也稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」，卻遭轟國民黨整天想要投降，李明璇回擊，綜觀歷史，美國的韓戰、越戰，日本的二戰，如果秉持著永不言敗，後續會有多大的犧牲和損失，不投降從來都不是一個負責任的政府該做的，守護人民才是。

李明璇也表示，《台灣全民安全指引》手冊已印出紙本實體，內容卻放了近10個QR Code要求民眾下載APP，但第2頁又提醒遇到危機時可能會斷電、斷訊，讓她質疑當戰爭真來臨時，到底要如何進行掃描？她對於印製手冊沒有意見，因為長輩不一定會使用手機，有紙本可以直接看，確實相當直觀，但內容應該要淺顯易懂，且老百姓真正要的不是這種手冊，而是能避免戰爭、守護和平的政府。

有學員提問李明璇本身是鳳山人，為什麼選擇到台北松山、信義區選議員，她回應本屆立委選舉拿下可當選七、八席議員的票數，如果留在原選區議員唾手可得，但她當初獲徵召到高市第八選區選立委前，曾發下重誓，承諾該選區國民黨議員，選後絕不會留下選議員，這次會到松信區選，是因為該選區席次多，有三席議員空間，而且對黨內同志衝擊最小。

也有學員問當初為什麼會跟著韓國瑜團隊，李明璇說韓國瑜台上講話與台下一模一樣，很敬佩他也很喜歡他，跟自己也很像。她也表示，前國民黨中常委何鷹鷺言行完全是害群之馬，無視台灣主流民意，既然自行退黨，祝福快走不送，不管何鷹鷺，還是王義川，都不是應該被鼓勵的聲音，兩種極端都離人民很遠，不同方向，卻一樣愚蠢、白目。

查看原文

更多Newtalk新聞報導
高雄與青年學子對談 矢板明夫：「2027兩岸終須一戰」只是媒體標題
Newtalk新聞「第二屆流量政治學營隊」移師高雄 陳其邁勉大學生勿忘理想

台下學員熱情互動。 圖：孫家銘攝
台下學員熱情互動。 圖：孫家銘攝
學員排隊請李明璇(左一)簽名。 圖：孫家銘攝
學員排隊請李明璇(左一)簽名。 圖：孫家銘攝
學員與李明璇(中)合影。 圖：孫家銘攝
學員與李明璇(中)合影。 圖：孫家銘攝
學員與李明璇大合影，也宣告Newtalk新聞第二屆流量政治學營隊活動落幕。 圖：孫家銘攝
學員與李明璇大合影，也宣告Newtalk新聞第二屆流量政治學營隊活動落幕。 圖：孫家銘攝
Newtalk新聞董事長杜耀仁(左一)為小組競賽成果發表優勝隊伍頒獎。 圖：孫家銘攝
Newtalk新聞董事長杜耀仁(左一)為小組競賽成果發表優勝隊伍頒獎。 圖：孫家銘攝

其他人也在看

綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感狠準」　看好賴清德2026翻轉藍綠版圖

綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感狠準」　看好賴清德2026翻轉藍綠版圖

藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感狠準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......

風傳媒 ・ 3 小時前
新竹縣長民調出爐！藍營3戰將全輸了　日學者揭鄭朝方勝算關鍵

新竹縣長民調出爐！藍營3戰將全輸了　日學者揭鄭朝方勝算關鍵

2026年將舉行九合一大選，新竹縣長選舉最新民調顯示，現任民進黨籍竹北市長鄭朝方，領先國民黨籍立委徐欣瑩、立委林思銘、現任新竹副縣長陳見賢。結果曝光後，引起外界關注。對此，日本學者小笠原欣幸看完後分析，認為鄭朝方的勝算關鍵在於「這件事」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
劉寶傑轟馬英九為難台灣人！批加速北京攻台

劉寶傑轟馬英九為難台灣人！批加速北京攻台

[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日一席「台灣有事」論引發中日關係緊張，前總統馬英九更怒批高市躁進。對此，資深媒體人劉寶傑今（30）日投書《上報》指出，現在以馬英九為首的政治人物不斷強調《憲...

今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
王義川喊「台灣國」有驚人內幕？郭正亮：他感到人間悲涼

王義川喊「台灣國」有驚人內幕？郭正亮：他感到人間悲涼

綠委王義川日前自稱台灣國立委，引起外界爭議，外傳王擬參選桃園市長選舉，因此有人此舉應與競選策略有關。對此，前立委郭正亮表示，王義川想選桃園市，但民進黨沒有這麼笨，也知道王義川負面新聞很多，又屬於正國會派系，因此桃園市不會給王義川選，王義川自己也知道，所以感到人間悲涼。

中天新聞網 ・ 10 小時前
侯漢廷主張男女皆兵、服役2年　再喊：誰反對就是中共同路人

侯漢廷主張男女皆兵、服役2年　再喊：誰反對就是中共同路人

新黨台北市議員侯漢廷29日在臉書發文，以「全力支持賴清德國防政策，且還要加碼」為題，拋出多項高強度「全民備戰」主張，包括延長役期、性別不分全民服兵役、大規模撤離演練、提高稅收補充軍費等，並表示，「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」

鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
別想躺著選！楊瓊瓔表態出馬「爭台中市長」藍綠對手反應曝光

別想躺著選！楊瓊瓔表態出馬「爭台中市長」藍綠對手反應曝光

即時中心／劉朝陽報導曾任台中市副市長的現任國民黨立委楊瓊瓔，昨（28）日表示，已經準備好參加黨內市長初選，並稱許多民眾勸進她參選台中市長，而她則要告訴所有的台中市民朋友「已經準備好要參選了」。

民視 ・ 1 天前
拒絕軍購暴政毀台：台灣不是美國戰略傀儡！

拒絕軍購暴政毀台：台灣不是美國戰略傀儡！

反對軍費天坑！拒絕民生沉淪！台灣不要變戰場！ 【記者 張達威／台北 報導】今（28）日，針對賴清德日前在《華盛

台灣好報 ・ 1 天前
他們當年跑去支持李全教！林俊憲：賴清德怎麼放心台南交給陳亭妃郭信良

他們當年跑去支持李全教！林俊憲：賴清德怎麼放心台南交給陳亭妃郭信良

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨台南立委林俊憲、陳亭妃表態爭取2026黨內提名參選台南市長，林俊憲近日受訪砲火全開，不但重提當年台南市議長選舉跑...

FTNN新聞網 ・ 7 小時前
快訊》向國會報告1.25兆軍費 賴清德首度鬆口：須達兩條件！

快訊》向國會報告1.25兆軍費 賴清德首度鬆口：須達兩條件！

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（29）日出席《今週刊》論壇前受訪，被問及藍白立院黨團有意邀請他赴立法院進行國情報告，說明1.25兆國防特別預算與「2027中共武力犯台說」。賴清德鬆口表示，只要朝野黨團形成共識、程序符合憲政規範，他願意親自到國會，向人民說明國政方針與國防特別預算，並爭取國會支持。 國民黨、民眾黨立院黨團近期可望邀請總統赴國會就國防特別預算國情報告，國民黨更主張總統應說明預算規模來源與戰略需求。 總統府發言人郭雅慧昨（28日）表示，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，我們都願意努力，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻。 賴清德今日特別受訪回應，強調兩條件「如果朝野黨團有共識」又「符合憲政程序」，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持。查看原文更多Newtalk新聞報導2027中共犯台說惹議！藍白促總統國情報告 蔣萬安挺：本來就要講清楚賴清德赴立院說明國防特別預算？府：若朝野有共識可研議處理方式

新頭殼 ・ 1 天前
解放軍明年3月前要動了？他曝賴政府「即興式施政」太恐怖

解放軍明年3月前要動了？他曝賴政府「即興式施政」太恐怖

賴政府啟動全民國安教育再掀討論。行政院日前編列預算、斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，自本月19日起陸續普發至全台約983萬戶。對此，國民黨台北市議員徐弘庭29日就擔憂，「民進黨的即興式的施政，想到什麼做什麼，真的很恐怖，台灣沒有本錢再浪費下去了」。

中時新聞網 ・ 8 小時前
國民黨將正式提名鍾東錦爭取連任！鄭麗文：英雄不怕出身低

國民黨將正式提名鍾東錦爭取連任！鄭麗文：英雄不怕出身低

2026年地方大選將至，國民黨主席鄭麗文今（29日）被問到苗栗縣長鍾東錦爭取連任一事時，她表示，鍾東錦已恢復黨籍，且執政成績也是有目共睹，並指「英雄不怕出身低」，他是一個勵志故事，國民黨將會正式提名鍾東錦繼續連任。

中天新聞網 ・ 1 天前
藍白合作生變？麥玉珍表態選台中市長　鄭麗文驚喊：我還沒聽說

藍白合作生變？麥玉珍表態選台中市長　鄭麗文驚喊：我還沒聽說

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導國民黨與民眾黨是否能真誠在2026年選舉合作，向來都是近期政界關注的重點；只是，民眾黨不分區立委麥玉珍，昨（29）日表態有意願爭取提名角逐2026年台中市長選舉，若成真勢必會衝擊到藍營的選票，因此麥玉珍的表態更受外界矚目。不過，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午受訪聽聞則震驚脫口喊「這我還沒聽說！」。

民視 ・ 2 小時前
民進黨明日之星出現了？「他」將角逐中山大同區議員　背景全曝光

民進黨明日之星出現了？「他」將角逐中山大同區議員　背景全曝光

即時中心／高睿鴻報導明（2026）年全國將改選縣市長及縣市議員，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，多方勢力及派系也早就開始布局；對民進黨而言，如何在極艱困的台北市選區，向擁有連任優勢的蔣萬安製造壓力，也是支持者的關注焦點。綠委王世堅雖已表態無意角逐市長，但近期卻傳，他私底下仍動作頻頻、積極扮演「母雞」職責，力挺自家子弟兵選市議員，如中山大同選區賴俊翰、松山信義區呂瀅瀅等人。對此，賴俊翰今（29）早也出面回應了。

民視 ・ 1 天前
麥玉珍糗了！想選台中市長遭自家人打臉　吳靜怡怒問黃國昌這1事

麥玉珍糗了！想選台中市長遭自家人打臉　吳靜怡怒問黃國昌這1事

即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會先前定案，由綠委何欣純角逐2026年台中市長選舉，而國民黨方面則有立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔表態要爭取提名；不過，民眾黨不分區立委麥玉珍昨（29）天也表態，若有機會願爭取代表黨參選下屆台中市長，但今（30）日白營台中市黨部回應卻是「台中沒有適合的市長參選人」。對此，政治評論員吳靜怡則在臉書問，民眾黨主席黃國昌都可以選新北市市長，麥玉珍為什麼不能高喊選台中市市長？

民視 ・ 5 小時前
台中市長選戰三腳督？藍營初選白熱化　白委鬆口「有機會就爭取」

台中市長選戰三腳督？藍營初選白熱化　白委鬆口「有機會就爭取」

2026年台中市長選戰隨著時間逼近，戰火率先在藍營內部點燃。國民黨資深立委楊瓊瓔昨（28）日晚間正式對外宣布，將參與黨內初選，角逐台中市長寶座。白營佈局中台灣多年，立委麥玉珍今天（29日）也鬆口爭取「更上一層樓」，為這場中台灣關鍵戰役投下震撼彈。

三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
挺賴清德增國防預算！王世堅指國情報告應談國家困境：若為1.25兆那不必

挺賴清德增國防預算！王世堅指國情報告應談國家困境：若為1.25兆那不必

總統賴清德提出8年1.25兆的國防特別預算，在野黨則認為應該邀請賴清德到立法院進行國情報告。對此，民進黨立委王世堅1.25兆國防特別預算是合乎情理，他認為不必為了1.25兆到立法院國情報告，但可以邀請賴清德說明現在國家面臨的困境，這可能更恰當。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
選市長楊瓊瓔準備好了！願與江啟臣姊弟登山

選市長楊瓊瓔準備好了！願與江啟臣姊弟登山

[NOWnews今日新聞]國民黨立委楊瓊瓔昨晚在臉書宣布，參選下屆台中市長「我準備好了」，今早她到民進黨立委何欣純選區與市長盧秀燕合體，盧秀燕維持一貫風格，牽起楊瓊瓔的手稱讚國民黨人才濟濟，個個是強棒...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
要不要都是你們！藍白邀賴清德立院報告 黃國昌卻只想質詢？

要不要都是你們！藍白邀賴清德立院報告 黃國昌卻只想質詢？

【論壇中心／綜合報導】總統賴清德提出8年1.25兆元軍購特別預算，國民黨透過臉書表示，應該兌現競選承諾，至立法院進行國情報告，民眾黨團副總召張啓楷也表示，隨時邀請賴總統來立法院，「只要他願意來」，總統府發言人郭雅慧回應，若未來立院朝野黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步的溝通，研議後續可行的處理方式。

民視 ・ 11 小時前
1.25兆元國防預算　他問：能準時交貨嗎？

1.25兆元國防預算　他問：能準時交貨嗎？

[NOWnews今日新聞]總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.3兆元的國防預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」，行政院27日也隨即通過特別預算案。國民黨立委洪孟楷28日在立院國是論壇說...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
提7點國防「男女都服役2年」　北市議員侯漢廷嗆：誰反對就是中共同路人

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員侯漢廷嗆：誰反對就是中共同路人

總統賴清德宣布投入1.25兆新台幣強化國防及採購美國軍備，以因應「北京可能在2027年以武力統一台灣」。國民黨台北市議員侯漢廷提出7項「強化國防」規劃，駁斥自己是「中共同路人」，認為應該從明年起延長兵役至2年，且男女皆須服役，直言「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」

三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前