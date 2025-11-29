Newtalk新聞流量政治學營隊開講 陳世軒：民眾黨沒有「兩個太陽」的問題

分享從政的心路歷程及網路流量的經營。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] Newtalk新聞第二屆【流量政治學：短影音新勢力養成營】，今(29)日於高雄商旅辦理，民眾黨新北市議員陳世軒接棒高雄立委黃捷擔任講師，與在場學員分享從政的心路歷程及網路流量的經營，也從中學習寶貴的經驗，他在最後Q&A表示民眾黨沒有「兩個太陽」的問題，柯文哲和黃國昌長項互相補足，可以讓民眾黨更強而有力。

陳世軒以【青年政治與社群說明力:真誠如可成為影響】為講題，從自己的從政之路談起。他說，自己出身國民黨政治世家，但從小痛恨政治，因為帶給他莫大的壓力，在學校也成為同學揶揄的對象，甚至對當議員的父親說出「不想當你兒子」，傷了父親的心。他了解國民黨文化，也看到民進黨的執政，認為應該還有第三種選擇。

在澳洲留學期間，陳世軒回來當完四個月兵，原本要回澳洲，卻因為新冠疫情爆發被留下來。他對柯文哲一開始並沒有好感，只是覺得這個人有趣，偶然在網路看到台北市政府徵求對公共政策有興趣的年輕人，可以到市長實習工作，就這樣他開始每天和柯文哲開會，逐漸認同柯P的理念，也加入民眾黨，成為立法委員蔡壁如的秘書。一開始父親說父子倆要好好談一下，最後陳世軒說服父母允許他從政，也順利當選新北市第三選區議員。

陳世軒在網路流量操作上，和黃捷碰到同樣問題，在議會質詢的冗長影片沒人看，後來他剪輯成簡化影音版，流量立刻大增，沒想到乏味的市政質詢，竟然成為他社群經營的轉捩點；另外他針對重機的質詢也首度突破百萬點閱，接下來連續三則有關交通的質詢也都破百萬，也因此帶動其他議題同樣也有不錯的流量。

陳世軒表示政治之路有如雲霄飛車，充滿想像與義務，既然從政就不後悔，但不要在聲量中迷失，也不要在聲量中飄浮，就算有一二萬人看又怎樣？重點是陳世軒是怎樣的人；政治和流量熟重？政治實質上改變了什麼才是最重要的，政治人物有使命，流量大沒有太大意義，在別人心中的印象更重要。他還告訴學員，聽完今天的講座，如果對政治有興趣，就要加油；如果對政治有點猶豫，那就要三思；如果想從政就要付出努力、勇敢追夢。

進入最後的Q&A階段，有同學提問柯文哲獲得自由後，民眾黨沒有「兩個太陽」的問題？陳世軒指出，說民眾黨有「兩個太陽」，就是見縫插針，沒有這個問題，民眾黨小，沒有本錢的分裂，要有共同理念和想法，如果只求做當主席，就是不團結，民眾黨能撐到今天、走到今天，不容易，要珍惜，套句柯文哲的話「兩個太陽總比沒有好」，兩人的長項互相補足，黨更加強而有力。

有同學提到民眾黨在台灣政治的定位，陳世軒說民眾黨為台灣藍綠極端多一個選項，希望可以向中間拉，以財劃法修法為例，民眾黨的版本有２千多億給地方，民進黨自己沒有提出版本，卻寧可被國民黨的版本通過，也不肯支持民眾黨版本，還扣藍白帽子，政治攻防其實不用走到這個程度。民眾黨扮演中間力量，如果都投自己，那可能什麼法案都過不了，這是我們要的嗎？

也有學員問大罷免和罷韓的不同，陳世軒說，當初罷免韓國瑜是民主，有其正當性，韓國瑜剛當選市長就選總統，他可以理解高雄人為什麼要罷韓以及罷韓為什麼會成功；但是民進黨的大罷免，是因選輸了，就要把大部分國民黨立委都罷免掉，代表台灣的民主是有問題的。

議會質詢的冗長影片沒人看，陳世軒剪輯成簡影音版，流量立刻大增。 圖：孫家銘攝

同學向陳世軒提問。 圖：孫家銘攝