Newtalk新聞「流量政治學」第二屆營隊 移師高雄火熱報名中

Newtalk新聞第二屆營隊移師高雄舉辦，歡迎大專院校在校大學生、碩博士生報名，限額50人。 圖：Newtalk新聞/提供

[Newtalk新聞] 由先驅媒體社會企業股份有限公司舉辦的2025【Newtalk新聞】流量政治學第二屆營隊，訂11/29上午9點到30日下午5點30分在高雄商旅舉行兩天兩天一夜活動，邀請對新聞媒體、社群操作與內容創作有熱情的大學生，一起探索「政治 × 傳播 × 流量」的關係，從名人實戰對談、模擬任務到實作競賽，學習如何以內容為語言、以流量為工具，打造屬於新世代的公共影響力。

這屆營隊師資陣容堅強，特別邀請國民黨發言人李明璇、資深媒體人矢板明夫、民進黨發言人吳崢、現任議員陳世軒、立法委員黃捷、YouTuber創作者CHEAP到場演講，預計招募50名學員，對象為18-30歲、對政治新聞及影音製作有興趣的大專院校在校大學生、碩博士生。

主辦單位表示，營隊活動日期為11/29（六）9:00至11/30（日）17:30，兩天一夜。地點在高雄市新興區民族二路33號高雄商旅 。一律採取採網路報名，報名網址：https://forms.gle/NpA8ZjZWUz6C5uxD9 。活動報名收取1000 元保證金，全程參與者將全額退還，即日起至11/15報名截止，11/17統一以EMAIL通知錄取名單，錄取成功者，將會寄出通知郵件並請於3天內繳納保證金，逾期未匯款者，名額將釋出。

主辦單位特別提醒，營隊提供住宿，因應環保酒店不提供一次性備品，請自備換洗衣物、毛巾及盥洗用品。活動期間提供餐食，請自備環保杯和環保筷，為環境盡一份力。交通方式等資訊將於錄取通知發出時一併說明。活動內容若有更動，以主辦單位最新公告為主。

