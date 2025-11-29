Newtalk新聞「第二屆流量政治學營隊」移師高雄 陳其邁勉大學生勿忘理想

Newtalk新聞第二屆【流量政治學：短影音新勢力養成營】移師高雄，邀請陳其邁作為開場嘉賓。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] Newtalk新聞今(29)日於高雄商旅舉辦第二屆【流量政治學：短影音新勢力養成營】，邀請高雄市長陳其邁作為開場嘉賓，Newtalk新聞董事長杜耀仁與總製作張正霖也特別南下參與。暖男邁邁花了近半小時與在場大學生侃侃而談，除了提到在選舉中見識到網路流量的影響力，也不忘行銷演唱會經濟的成功與最近開放給市民的果嶺公園，並回答兩位同學的提問，強調加速高雄傳產業轉型升級，朝研究與應用服務的方向走，吸引更多年輕人留在高雄。

廣告 廣告

陳其邁從2018年市長落選開始講起，當時同樣落選的蘇貞昌一連五天展開街頭謝票，為他一生政治生命告別，感動許多選民；陳其邁則選擇以直播來感謝選民，落選感言也感動也很多人，甚至一位國民黨的重要人物也跟他說非常感動。後來陳其邁在書房直播，愛貓陳小米突然跑來入鏡而爆紅，和陳其邁的親切互動，也讓選民對他在電視上無趣的印象大為改觀。

陳其邁表示，其實生活也是政治，最重要是從心出發，對每件事有感觸，看到不公不義就挺身而出，政治就是與周遭一起理解、感受台灣將發生的事，有動機，故事才有精彩，將喜怒哀樂表現出來，只要感動人就會有收穫；人生就像海浪一樣有上有下，社群或政治工作也要順著潮流走，不是留在原地也不能隨波逐流，否則很快會翻船。

他特別提到果嶺公園原本是有球證的人才能進的地方，他在收回球場過程中爭議很多，壓力排山倒海而來，很多人設下很多障礙，他要同學們記住，如果遇到困難就妥協，那與他人有什麼不同？危機就是轉機，謝長廷當初來高雄時也沒人看好，甚至選前之夜所有黨公職站台也沒人認為會贏，但謝長廷就是有信心，好運不會天上掉下來，困難才是真正的感驗。

陳其邁說，最近很夯的演唱會經濟，他問同學們為什麼高雄比台北、新北更適合辦演唱會？他表示，如果辦在北部，演唱會一結束，就要趕快回到家裡，但是辦在高雄，大批外地歌迷就理所當然要在高雄過夜，演唱會結束才十點多，還可以出去逛逛，演唱會經濟照顧到服務業，也為旅宿、攤商、夜市和計程車帶來商機，粉絲才是重點，粉絲喜歡的城市，偶像天團還會再來。

網路流量搭配演唱會有更大的穿透力，他舉例，BLACKPINK在社群發文，10分鐘不到就吸引800萬人按讚，如果不是演唱會而是特別邀請天團來宣傳城市，3000萬可能也不一定請得來，但他期許同學們追逐流量時，也不要忘掉自己的理想。

最後陳其邁開放兩位同學提問，第一位是雄中的畢業校友，他關心高雄在地的發展，問邁邁學長成功的流量如何將短期的觀光效益轉化成長期的紅利？陳其邁回答與產業有關，製作業在二三十年前西進中國，最近台商則又回流，高雄這一波受惠，吸引許多大投資前來，許多廠房也都在蓋，庶民經濟苦哈哈，讓高雄市民有口飯吃很重要。

第二位同學提問，南部人口外流，如何提出讓高雄留住年輕人的具體政策？陳其邁說，除了引進創新產業，也要推動傳統產業轉型與升級，以智慧製造、無人工廠提升生產力，新竹、桃園過去以PC為主，現在伺服器生產占全球八成，高雄則不同，朝研究與應用服務的方向走，吸引更多年輕人留在高雄。

第二屆營隊邀請對新聞媒體、社群操作與內容創作有熱情的大學生，一起探索「政治 × 傳播 × 流量」的關係，從名人實戰對談、模擬任務到實作競賽，學習如何以內容為語言、以流量為工具，打造屬於新世代的公共影響力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高市早苗談話造成台灣困擾？謝長廷：講這話惡毒、我們是當事人

點名「2026最強母雞」阿扁直指邱議瑩：最能延續陳其邁的高雄治理

陳其邁與在場大學生侃侃而談。 圖：孫家銘攝

陳其邁勉大學生在追逐流量的宣同時也不要忘記自己的理想。 圖：孫家銘攝