Newtalk最新民調》高雄藍白支持者也買單 陳其邁施政滿意度高達75.5% 賴清德滿意度也過半

[Newtalk新聞] 2026高雄市長選舉年底登場，但現在已廝殺激烈，在初選民調勝出的民進黨立委賴瑞隆對上國民黨立委柯志恩，兩強相爭異常激烈，但以現今總統和市長都為民進黨籍來看，其施政滿意度對年底選戰結果也有一定程度的影響。新頭殼（Newtalk）新聞網站今（2）天除公布其委託山水民意研究股份有限公司於今年1月底執行的高雄市長選情民調結果外，也試圖由現任執政者的施政滿意度探一究竟。其中，陳其邁的施政滿意度（非常滿意和還算滿意合計）高達75.5%、16.9%不滿意。賴清德總統的施政滿意度也超過半數（53.7%），不過，值得注意的是，教育程度愈高的高雄市民對賴總統的施政不滿意度愈高，和滿意陳其邁施政的群族正好相反。

我們問「整體來說，請問您對高雄市長陳其邁就任至今的施政表現，滿不滿意？」結果有38.6%非常滿意，36.9%算滿意，兩者合計高達75.5%，至於不太滿意者有11.7%，5.2%非常不滿意，7.6%無明確意見。

再以政黨傾向交叉分析發現，民進黨支持者高度滿意陳其邁（97.5%），民眾黨支持者也有53.3%滿意陳其邁，至於國民黨支持者對其施政滿意度雖低於不滿意度，但也僅差距2.2個百分點，呈現44.0%VS.46.2%。

該調查結果也呈現各族群滿意陳其邁施政的比例，皆超過六成五，滿意度高於全市較多者：20-49歲；大學學歷。不滿意度高於全市較多者：50-69歲；專科及研究所以上學歷。由此可見，陳其邁的施政已擄獲有大學學歷的年輕人和壯年人的心。

我們問，「整體來說，請問您對總統賴清德就任至今的施政表現，滿不滿意？」民調結果呈現，有19.6%非常滿意，34.1%還算滿意，兩者合計53.7%滿意。至於不太滿意者佔17.8%，非常不滿意佔20.9%，合計38.7%，有7.6%無明確意見。

以政黨傾向交叉分析賴清德總統的施政滿意度則可以發現，無政黨傾向者正反評價打平，而民進黨支持者滿意度為87.8%，藍、白的不滿意度則分別高達78%和88.6%。

最後，以基本資料交叉分析，各族群（包括：性別、年齡層和教育程度）多數滿意賴清德總統的施政表現，僅「研究所以上學歷者」不滿意>滿意，滿意度高於全市較多者：70歲以上；專科以下學歷。不滿意度高於全市較多者：男性；30-59歲；大學以上學歷。顯示教育程度愈高，不滿意度愈高。

該民調由新頭殼（Newtalk）新聞網站委託山水民意研究股份有限公司於今（115）年01月29日～01月30日執行，受訪者為高雄市20歲以上的民眾。透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼，共完成1,083份有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點。加權方式：依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層加權，以符合母體結構。

