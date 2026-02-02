Newtalk民調》高雄市長藍綠對決！賴瑞隆贏柯志恩11個百分點 綠營「最鐵票倉」在這區

2026高雄市長藍綠對決，民進黨派初選勝利的立委賴瑞隆出戰，而國民黨則由立委柯志恩代表參選，2人角逐高雄市長大位，年底選戰究竟最終勝負如何，備受外界關注。對此，新頭殼（Newtalk）新聞網站今（2）日公布最新民調結果顯示，在政黨支持率為綠大於藍的高雄，且現任民進黨籍市長陳其邁的施政滿意度高達75.5%的情況下，賴瑞隆以43.9%贏過柯志恩的32.3%，差距11.6個百分點。

根據Newtalk民調顯示，若詢問「年底的高雄市長選舉，在民進黨的賴瑞隆、國民黨的柯志恩【人選隨機順序唸出】這兩個人當中，請問您最希望哪一位當高雄市長？」民調結果顯示，民進黨擬候選人賴瑞隆以43.9%贏過國民黨擬候選人柯志恩的32.3%，差距11.6個百分點，無明確意見者佔23.8%。

經過交叉分析結果可以發現，賴瑞隆在「50-59歲、研究所以上學歷」族群的支持度以40.8%落後柯志恩的44.3%，其中，70歲以上、國中以下、專科學歷者較支持賴瑞隆，而40-69歲、高中職、專科及研究所以上學歷者較多支持柯志恩。

由於賴瑞隆和柯志恩都是現任立委，這次民調也特別就其立委選區進行訪問，以全高雄市交叉分析結果，賴瑞隆以43.9%贏過柯志恩的32.3%，若以高雄8個選區來看，賴瑞隆贏最多的選區則在第3選區（左營楠梓區），支持度高達51.5%，柯志恩贏面最大的選區則在第7選區（鳳山區），支持度43.6%。

​民調由新頭殼（Newtalk）新聞網站委託山水民意研究股份有限公司於今（115）年01月29日～01月30日執行，受訪者為高雄市20歲以上的民眾。透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼，共完成1,083份有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點。加權方式：依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層加權，以符合母體結構。​



