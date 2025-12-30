《Newtalk》最新民調賴瑞隆領先 邱議瑩、許智傑放眼最後勝利

2026高雄市長人選民調，賴瑞隆暫時領先，邱議瑩、許智傑則有信心取得最後勝利。 圖：新頭殼新聞網站製作

[Newtalk新聞] 《Newtalk新聞網站》委託山水民意研究股份有限公司今(30)日公布調查結果顯示，民進黨賴瑞隆無論在對比民調和互比民調部份，數據均領先其他三位同黨參選者。對此，賴瑞隆表示會持續以「十年市府、十年國會」的經驗爭取高雄市民的支持，邱議瑩指出所有民調都僅作為參考，會繼續努力在最後電話民調拔得頭籌；許智傑回應現在已經進入黃金交叉，三人並列第一，有信心贏得最後勝利。

賴瑞隆表示，所有的民調數字都會納入參考，持續以「十年市府、十年國會」的經驗爭取高雄市民的支持，並以站路口、掃市場、車隊掃街，勤走地方爭取更多市民的認同，延續高雄光榮。讓高雄繼續進步發展，是我們的努力的目標。未來的13天，全力以赴，爭取支持。

邱議瑩指出，所有民調都僅作為參考，真正關鍵仍在政策與願景的清楚呈現，讓市民比較誰最適合帶領高雄，她會繼續努力在最後電話民調拔得頭籌

許智傑回應所有民調都會納入參考，根據最新民調，現在已經進入黃金交叉，三人並列第一，他爆發力最強，後來居上，上升速度最快，有信心贏得最後勝利。

