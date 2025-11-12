AI新創Nexa.ai宣布，旗下開發的本地端AI代理 (AI Agent) 工具「Hyperlink」，正式針對NVIDIA RTX AI PC進行最佳化。透過運用GeForce RTX GPU的強大算力，新版應用程式在檢索增強生成 (RAG) 的索引速度上提升了3倍，LLM推論速度也提升了2倍，可解決傳統大型語言模型缺乏使用者在地端資料上下文的難題。

Nexa.ai本地AI代理工具「Hyperlink」支援NVIDIA RTX AI PC，RAG索引速度提升3倍、推論快2倍

解決「AI 不懂你的電腦」痛點，採語意理解而非關鍵字

雖然目前的AI聊天機器人功能強大，但往往因為無法存取使用者電腦中深藏於PDF、PPT、筆記或圖片內的資訊，導致回答缺乏針對性。而Hyperlink的設計初衷則是透過建立本地文件索引，讓AI能理解使用者查詢的意圖與上下文，而非僅依賴傳統的關鍵字比對。

廣告 廣告

舉例來說，當使用者請求協助撰寫「一篇比較兩部科幻小說主題的讀書報告」時，Hyperlink便能透過語意分析找到相關資料，即便該內容的檔案名稱是完全不相關的「Lit_Homework_Final.docx」，也能精準定位。

RTX 5090加持，1GB資料索引僅需5分鐘

在效能提升方面，Nexa.ai表示，在NVIDIA RTX 5090顯示卡上進行的基準測試顯示，過去處理一個1GB的高密度資料夾索引約需15分鐘，而在經過RTX AI PC最佳化後，Hyperlink僅需4-5分鐘即可完成索引。

意味使用者能更快速地將本地資料轉化為可被AI檢索的即時智慧，而在LLM的推論速度倍增情況下，更可讓問答回應更為即時。

Nexa.ai本地AI代理工具「Hyperlink」支援NVIDIA RTX AI PC，RAG索引速度提升3倍、推論快2倍

資料全在地端處理，鎖定商務、學術與開發場景

隱私安全是Hyperlink的另一大賣點。官方強調所有使用者資料皆保留於地端設備，無需將個人文件上傳至雲端，確保敏感資訊不外洩。

Hyperlink目前鎖定的應用場景相當廣泛，包含：

• 會議準備： 匯整筆記與逐字稿重點。

• 報告分析： 引用產業報告數據提供有依據的答案。

• 高效學習： 一鍵搜尋講義與教材重點。

• 加速除錯： 跨檔案與程式碼註解搜尋，定位版本衝突。

Hyperlink應用程式即日起已開放下載，持有NVIDIA RTX顯示卡的用戶將能獲得最佳化的AI搜尋體驗。

更多Mashdigi.com報導：

蘋果應中國網信辦要求，將LGBTQ+交友App自中國地區App Store下架

萬寶龍推出電子紙產品「Digital Paper」，結合大師傑作系列數位筆、E Ink螢幕還原真實書寫感

YouTube在台推出「寶石」與「禮物」營利功能，鎖定直式直播、導入24款在地化動畫