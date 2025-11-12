Nexa.ai本地AI代理工具「Hyperlink」支援NVIDIA RTX AI PC，RAG索引速度提升3倍、推論快2倍
AI新創Nexa.ai宣布，旗下開發的本地端AI代理 (AI Agent) 工具「Hyperlink」，正式針對NVIDIA RTX AI PC進行最佳化。透過運用GeForce RTX GPU的強大算力，新版應用程式在檢索增強生成 (RAG) 的索引速度上提升了3倍，LLM推論速度也提升了2倍，可解決傳統大型語言模型缺乏使用者在地端資料上下文的難題。
解決「AI 不懂你的電腦」痛點，採語意理解而非關鍵字
雖然目前的AI聊天機器人功能強大，但往往因為無法存取使用者電腦中深藏於PDF、PPT、筆記或圖片內的資訊，導致回答缺乏針對性。而Hyperlink的設計初衷則是透過建立本地文件索引，讓AI能理解使用者查詢的意圖與上下文，而非僅依賴傳統的關鍵字比對。
舉例來說，當使用者請求協助撰寫「一篇比較兩部科幻小說主題的讀書報告」時，Hyperlink便能透過語意分析找到相關資料，即便該內容的檔案名稱是完全不相關的「Lit_Homework_Final.docx」，也能精準定位。
RTX 5090加持，1GB資料索引僅需5分鐘
在效能提升方面，Nexa.ai表示，在NVIDIA RTX 5090顯示卡上進行的基準測試顯示，過去處理一個1GB的高密度資料夾索引約需15分鐘，而在經過RTX AI PC最佳化後，Hyperlink僅需4-5分鐘即可完成索引。
意味使用者能更快速地將本地資料轉化為可被AI檢索的即時智慧，而在LLM的推論速度倍增情況下，更可讓問答回應更為即時。
資料全在地端處理，鎖定商務、學術與開發場景
隱私安全是Hyperlink的另一大賣點。官方強調所有使用者資料皆保留於地端設備，無需將個人文件上傳至雲端，確保敏感資訊不外洩。
Hyperlink目前鎖定的應用場景相當廣泛，包含：
• 會議準備： 匯整筆記與逐字稿重點。
• 報告分析： 引用產業報告數據提供有依據的答案。
• 高效學習： 一鍵搜尋講義與教材重點。
• 加速除錯： 跨檔案與程式碼註解搜尋，定位版本衝突。
Hyperlink應用程式即日起已開放下載，持有NVIDIA RTX顯示卡的用戶將能獲得最佳化的AI搜尋體驗。
更多Mashdigi.com報導：
蘋果應中國網信辦要求，將LGBTQ+交友App自中國地區App Store下架
萬寶龍推出電子紙產品「Digital Paper」，結合大師傑作系列數位筆、E Ink螢幕還原真實書寫感
其他人也在看
iOS 26.2 12月登場！8大新功能搶先曝光
【記者趙筱文／台北報導】Apple釋出iOS 26.2首個開發者測試版，並確認將於12月正式推送給所有用戶。雖然官方尚未公布確切日期，但新版系統已提前曝光8項亮點功能，從鎖定畫面、健康監測到AirPods翻譯體驗全面升級。壹蘋新聞網 ・ 8 小時前
iPhone20突破！傳蘋果自研LOFIC影像感測器
[NOWnews今日新聞]蘋果每年照慣例都會推出一款新手機，而就在iPhone誕生20週年，估算2028年時，蘋果傳出將上市紀念版手機，並計劃搭載自主研發的LOFIC技術，將大幅改變iPhone的攝影...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
蘋果新 Air 延後上市 第一代銷售不如預期 組裝廠訂單恐落空
外媒報導，受第一代iPhone Air超薄手機今年9月上市後銷售不如預期影響，蘋果已延後原訂明年秋天與下一代iPhone...聯合新聞網 ・ 16 小時前
iPhone Air 銷量不佳，大幅減產同時後繼型號無限期推遲？
iPhone Air 銷量不佳已經幾乎是公開的秘密，官方在財報會議上避而不談，現在更是傳出了後繼機型都被無限期推遲的消息。Yahoo Tech ・ 1 天前
太子集團案 中國控美國以國家級駭客盜陳志比特幣
（中央社台北12日電）美國此前沒收柬埔寨詐騙集團中國首腦陳志約12萬枚比特幣，約值4605億元。中國國家計算機病毒應急處理中心發文，指控美國政府或早在2020年透過駭客技術手段「竊取」陳志持的比特幣，是典型的「國家級黑客組織操盤的『黑吃黑』事件」。中央社 ・ 9 小時前
iPhone 17換機要買哪些配件？內行人教：這四類產品必須有！精選迪士尼、短尾矮袋鼠人氣聯名款｜揪愛Mei推好物
今年蘋果iPhone 17升級太有感，「揪愛Mei」身邊就有不少舊iPhone用戶換機，也有不少安卓陣營入坑，換新手機之後最讓人糾結的就是「要買哪一款手機殼、螢幕保護貼、充電器、掛繩」，身為購物界省錢獵人的「揪愛Mei」，這次直接把給家人、朋友的購買清單和挑選原則整理成一份iPhone 17換機後配件懶人包，讓你一試成主顧，包滿意。Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
三星 Galaxy S26+ 渲染圖浮出水面，設計小有改動
時間來到年尾，關於三星新一代 Galaxy 旗艦系列的爆料就變得愈發頻繁了起來。今日 Android Headlines 放出了據稱是 Galaxy S26+ 的 CAD 渲染圖，從中可以看到它只是在 S25+ 的基礎上做了一些微調。Yahoo Tech ・ 1 天前
內建 100 公分充電線？圖拉斯 TORRAS FlexLine 充電器內建伸縮線讓出遊不用再找線啦
近期，不知道你有沒有發現台灣市場出現一個非常亮眼的手機配件品牌「TORRAS」，也許這名字你還有點陌生，甚至不會唸？但沒關係，他的中文名稱叫做「圖拉斯」，旗下產品著重於3C 部落客林小旭 ・ 1 天前
銷售低迷 傳蘋果新一代iPhone Air 2026上市無望
（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國科技新聞網站The Information今天援引知情人士的消息報導，由於銷售表現不如預期，蘋果公司（Apple）將不會如原先計畫在2026年秋季推出新一代iPhone Air。中央社 ・ 1 天前
全支付爆盜刷潮！官方急澄清「非資料外洩」 金管會要求限期提交報告
（記者石耀宇／綜合報導）電子支付平台「全支付」近日爆發釣魚詐騙事件，多名使用者疑因誤點假冒通知信件而遭盜刷，引 […]引新聞 ・ 11 小時前
Sony 新推 27 吋 PlayStation 顯示器：QHD 解析度、240Hz 可變更新率、PS5 手把充電掛鉤
在早些時候的 State of Play Japan 活動中，Sony 帶來了一款 PlayStation 原廠顯示器，它採用了 27 吋 QHD 面板，更新率最高可達 240Hz 並且自帶一個可隱藏式的 PS5 手把充電掛鉤。Yahoo Tech ・ 10 小時前
台捐80億歐元換蕭美琴演講？ IPAC執行長闢謠｜#鏡新聞
副總統蕭美琴日前進入歐洲議會，在IPAC年會演講，這是台灣的外交創舉！但網路上卻隨即出現謠言，譏笑說台灣傻傻捐助80億歐元換取蕭美琴演講，不過就是買個門票，這有什麼好得意的。對此，IPAC創辦人暨執行長裴倫德，接受台灣網路媒體沃草專訪時，也特別闢謠，直說80億歐元的說法太好笑，你以為歐洲議會是你想進來就能進來的嗎？他還表示這次攻擊IPAC的假訊息，如果不是源自於中國，他會感到震驚。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 4 小時前
Google翻譯整合Gemini，新增「Advanced」選項、犧牲速度換取更高翻譯準確性與上下文語境
Google 稍早開始為旗下 Google 翻譯 (Google Translate) 服務導入更深度的 Gemini 模型整合。在新版本的 App 中，將新增一個翻譯模型選項，允許用戶在標準的「Fast」 (快速)模式，以及由 Gemini AI 加持的「Advanced」 (進階)模式之間進行選擇，藉此滿足不同的使用需求。Mashdigi ・ 1 天前
報導指稱蘋果研發5款iPhone衛星新功能，包含地圖導航、傳送照片、室內連線與5G NTN
根據彭博新聞記者Mark Gurman在其最新「Power On」時事通訊中的報導，蘋果正積極研發一系列全新的iPhone衛星連接功能，目標大幅擴展其超越「衛星緊急求救」 (Emergency SOS)的應用範圍。Mashdigi ・ 1 天前
小鵬汽車機器人IRON亮相 走台步似真人 小鵬股價趁勢攀新高 中國企業有樣學樣 緊追電動車巨頭特斯拉步伐 馬斯克手握Neuralink 腦機介面深度進階發展｜全球聊天室｜#鏡新聞
中國電動車品牌小鵬汽車，在11月初，公開亮相全新系列的IRON人形機器人，其中一個具有女性外型的機器人，從後台現身時，因為行走步伐近似真人，被網友質疑，其實是找真人假扮的，小鵬執行長還特別拍攝影片闢謠，證明裡面是貨真價實的機器人。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 2 小時前
2026年迎15款新品？OLED觸控Mac、折疊iPhone、預計放棄Qualcomm提供數據晶片
除了iPhone即將加入的新衛星功能，彭博新聞也整理了蘋果在2026年的龐大產品藍圖，更將其稱為「最關鍵的一年」。Mashdigi ・ 1 天前
三星即日起為Galaxy Watch系列睡眠呼吸中止檢測功能
繼 Apple Watch 系列智慧錶在台釋出睡眠呼吸中止檢測功能，三星電子也宣布Samsung Health Monitor應用程式的睡眠呼吸中止檢測功能已獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署核准，即日起正式於台灣上線。壹哥的科技生活 ・ 1 天前
第一代 iPhone Air 今年才亮相, 會不會成為「空前絕後的一代」？
【APPLEFANS 蘋果迷報導】蘋果在 2025 年推出第一代 iPhone Air，主打「超薄、超輕」設計，機身厚度僅 5.6mm，搭配 6.5 吋大螢幕，讓喜愛纖薄手感的蘋果迷 ・ 1 天前
歐盟擬採取強硬手段 將強迫會員國逐步移除華為和中興通訊設備
《日本時報》11月11日報導，知情人士透露，歐盟執委會正在探索各種方法，迫使歐盟信傳媒 ・ 1 天前
中國首屆「機器人辯論大賽」激辯「機器人是否會統治人類」機器大腦極限測試
中國機器人產業持續發展，首屆「機器人辯論大賽」決賽11月10日在北京亦莊登場。四組機器人就「人類的時間能否標記宇宙的運行」、「機器人是否會統治人類」等議題唇槍舌劍，展現機器人能否在複雜語意環境中精準捕捉資訊差異、生成具邏輯性的論點，堪稱對機器人「大腦」的極限測試。經過一番你來我往後，最終由松延動力小諾隊的半身仿生機器人奪冠。 評審從機器人的邏輯性、語言表現、多模態交互、技能展示與臨場應變等五個面向進行評分。專家指出，機器人已能克服傳統大模型常見的「幻覺」與「邏輯跳躍」等問題。 有評審指出，辯論結果顯示，機器人在許多方面的效率已經超越人類，特別是在語言組織與思維結構上，因為許多辯題都需要深厚的知識基礎。 北京亦莊相關負責人表示，希望透過機器人辯論，讓大模型從「生成內容」邁向「深度思辨」的進階，加速核心技術更新，也展現出機器人未來應用的更多可能性。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前