「NEXT IS NOW 專利驅動 放眼全球」 專利布局成市場競爭新武器

【警政時報 林照東／台北報導】在全球創新競逐愈演愈烈之際，智慧財產已成為新創企業邁向國際市場的關鍵戰略。經濟部智慧財產局今年於「2025 Meet Taipei 創新創業嘉年華」首度打造主題專區—「NEXT IS NOW 專利驅動 放眼全球」，展期自 11 月 20 日至 22 日在台北花博爭豔館登場，吸引眾多國內外創業家、科技公司、研究機構與投資單位共襄盛舉。

MEET TAIPEI創新創業嘉年華於11月20日在臺北花博園區正式開幕。（圖記者林照東翻攝）

智慧局表示，本次專區的核心精神在於「以專利為引擎、以創新為動能」，展現臺灣從研發、技術驗證到商轉的完整創新鏈，加速新創以智慧財產佈局全球市場。

經濟部政務次長 何晉滄蒞臨經濟部智慧財產局專館觀展。（圖記者林照東翻攝）

專利成新創競爭力底盤

加速審查最短 4 個月取得專利、全年完成 40 份策略檢索，智慧局指出，智慧財產已成為全球科技競爭的主戰場。為協助新創加速商業化、降低被模仿與抄襲的風險，今年推動的「新創產業加速審查計畫」成為活動最大亮點：

• 專利加速審查：最短 4 個月即可取得專利

讓新創技術更快進入市場、搶先募資與合作。

• 全年完成 40 份專利檢索與布局報告

協助團隊精準掌握技術方向、提升智財戰略。

• 促成多項市場合作案

包含 AI 應用驗證、科技方案導入等產業鏈對接。

• 協助新創募得 1.05 億元投資金額

智慧財產成為吸引投資的最佳背書。

智慧局強調，這些成果證明「專利不是保護文件，而是推動創新的引擎」。

經濟部智慧財產局 廖承威局長介紹專館。（圖記者林照東翻攝）

三大主題展區 橫跨六大產業展現臺灣創新實力

「NEXT IS NOW」象徵臺灣新創正站在創新臨界點，未來不能等、創新必須現在行動。本次展區聚焦三大主題：

● NEXT TECH｜創新未來

通訊、半導體、IC 設計、AI 演算法、材料科技。

● NEXT GREEN｜永續驅動

低碳製程、循環材料、綠能、智慧監測。

● NEXT CARE｜共好共生

生醫檢測、智慧醫療、健康照護科技。

展出團隊橫跨通訊、積體電路、材料化學分析、生醫技術、資訊服務等領域，完整呈現臺灣多元且強大的創新版圖。

新創參展廠商代表 方均科技 張均豪執行長。（圖記者林照東翻攝）

三天活動亮點一次看：專家、企業、加速器全到位

▶ 11/20（四）｜開幕式及新創技術分享會

智慧局廖承威局長、新創總會王年清主委共同揭幕，並帶領貴賓導覽新創成果，產官學研交流熱絡、現場氣氛熱烈。

▶ 11/21（五）｜專利申請實務 × 新創加速資源

智慧局專家、林口亞灣新創園、高通（Qualcomm）、StarFab 加速器分享智財布局策略與國際育成經驗。

▶ 11/22（六）｜商標策略 × 產業創新經驗談

由智慧局專家、新應材劉瑞麟資深副總、醫揚科技陳盈德副總分享品牌布局、醫材創新與智財佈局的產業實務。

三天展期吸引大量創業團隊、企業代表、加速器及投資人交流洽談，現場媒合商機不斷。

智慧局：以智慧財產為臺灣新創打造「走向全球的起點」

智慧局表示，本次「NEXT IS NOW 專利驅動 放眼全球」專區成功讓更多新創理解：

• 智財不是花費，而是最重要的投資

• 專利是技術護城河，也是跨國合作的通行證

• 掌握智財，就是掌握市場主導權

未來智慧局將持續以智慧財產為核心推動創新政策，並協助新創企業加速佈局國際市場，讓臺灣創新能量在全球舞台發光。

