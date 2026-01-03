NEXZ來台會粉絲 不忘喝珍奶

男團NEXZ在台大綜合體育館演出。（藝尚提供，中央社）

本報綜合報導

日韓合力打造的男團NEXZ在台大綜合體育館舉辦活動，來台吃了壽喜燒，也買了蛋塔跟珍珠奶茶，更遇到粉絲，讓他們相當驚喜。

NEXZ由Tomoya、Yu、Haru、So Geon、Seita、Hyui與Yuki組成，4日晚間跟台灣粉絲見面。雖然氣溫驟降，但他們笑說，相較於韓國首爾的天氣已經溫暖許多，並不覺得寒冷，也很快就適應台灣的天氣。

NEXZ感謝台灣粉絲的支持，回報門票完售的方式就是給出不同於以往的表演，並特別演出中文歌曲。NEXZ透露，來台期間買了壽喜燒當晚餐，更買了珍珠奶茶和蛋塔，並跟粉絲打招呼留下難忘的回憶。

NEXZ是韓國經紀公司JYP推出的男團。他們表示，在高雄活動時受到前輩男團Stray Kids的照顧，收到許多關於表演的建議；而最難忘的是成員Felix給出「要時時對身邊的人心懷感恩，這樣未來做什麼事都會越來越順利」的建議。

NEXZ表示，能到台北跟粉絲近距離接觸感到很幸福，不論是演出現場或機場迎接，都感受到粉絲的溫暖，期待未來有更多機會在台北跟粉絲累積回憶。