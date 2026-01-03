NEXZ來台迎新年！驚喜準備中文歌 YU獲封「國寶級美男」帥到成員也認證

NEXZ今晚將在台大體育館開唱。(藝尚提供)

由日本索尼音樂娛樂和南韓JYP娛樂聯手創立的七人男團NEXZ，透過選秀節目《Nizi Project Season 2》脫穎而出，昨（2日）他們抵台為今天的演唱會暖身，2026年一開始就與台北粉絲相見歡，So Geon笑說因為首爾比台北冷很多，因此完全不覺得台北冷，心情也相當好。Seita則開心表示，新年能在台北與粉絲見面非常榮幸，這次還特別為NEX2Y（官方粉絲名）準備驚喜舞台，請大家拭目以待。

有趣的是，當記者追問是否有準備中文歌曲時，Seita一度當場「當機」，現場笑聲不斷，隨後Seita才鬆口透露確實有準備中文歌，更笑說自己「不太會說謊」，可愛反應逗笑全場。

聊到先前赴高雄參加亞洲明星盛典（AAA）的回憶，Hyui分享當時得獎後準備了英文致詞，卻因太緊張突然忘詞、卡詞，好在粉絲反而覺得可愛，讓他覺得非常感謝。接著，成員們大聊美食，YU透露吃了壽喜燒，還跑去買珍珠奶茶和蛋塔，甚至被粉絲認出並熱情打招呼，讓他印象深刻。談到日、台壽喜燒差異，YU分析日本口味偏甜，而高雄的湯頭則更加濃郁。

是否知道粉絲跟風買同款美食？So Geon表示，當時購買蛋塔的過程有被粉絲拍下，事後才發現登上新聞，讓他嚇了一跳。近期成員們參加綜藝節目《出差十五夜》，Haru也分享幕後花絮，透露當時主動邀前輩合照自拍，前輩們都非常熱情，讓他深刻感受到JYP大家庭的溫暖。Seita則補充，先前在高雄活動時，師兄Stray Kids曾到他們的休息室串門子、聊天，並分享演出經驗，Felix建議他們「要對身邊的人保持感恩的心」，讓他印象深刻。

NEXZ透露，今晚的演出將為粉絲準備中文歌驚喜。(藝尚提供)

而最近被選為「國寶級美男」第10名的YU，對此他謙虛表示非常感謝，但自認自信還不夠，希望在魅力上繼續努力，不辜負大家的評價。Tomoya也稱讚YU是標準的美男相，有高挺的鼻子、大眼睛，自己則勝在笑眼；Yuki則透露，看到YU洗完澡走出來時，常忍不住感嘆「這個人也太帥了」。

最後，Hyui表示來到台北感到非常幸福，很感謝NEX2Y們在機場溫暖地迎接他們，喊話未來會更加努力，希望能更常來台北與粉絲見面。





